Avião de pequeno porte cai em quintal de casa no Rio de Janeiro

O piloto, um homem de 69 anos ainda não identificado, foi encontrado morto no local - (crédito: Reprodução/X @Mp220Mp)

Um avião de pequeno porte caiu às 9h45 deste sábado (30/5) no quintal de uma casa na região de Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o piloto, um homem de 69 anos ainda não identificado, foi encontrado morto no local. Ninguém mais ficou ferido.

O corpo foi removido às 13h30, e a área foi liberada para perícia. Até o momento, não há informações sobre o trajeto feito pelo piloto nem sobre as causas da queda do monomotor.

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Ao Correio, o Corpo de Bombeiros informou que há a possibilidade de o piloto ter decolado de um campo de aviação que tem próximo ao local da queda.