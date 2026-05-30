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Acidente aéreo

Avião de pequeno porte cai em quintal de casa no Rio de Janeiro

Piloto de 69 anos morreu no local. Autoridades investigam as causas da queda na Baixada Fluminense

O piloto, um homem de 69 anos ainda não identificado, foi encontrado morto no local - (crédito: Reprodução/X @Mp220Mp)
O piloto, um homem de 69 anos ainda não identificado, foi encontrado morto no local - (crédito: Reprodução/X @Mp220Mp)

Um avião de pequeno porte caiu às 9h45 deste sábado (30/5) no quintal de uma casa na região de Vila Bandeirantes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o piloto, um homem de 69 anos ainda não identificado, foi encontrado morto no local. Ninguém mais ficou ferido.

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O corpo foi removido às 13h30, e a área foi liberada para perícia. Até o momento, não há informações sobre o trajeto feito pelo piloto nem sobre as causas da queda do monomotor.

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Ao Correio, o Corpo de Bombeiros informou que há a possibilidade de o piloto ter decolado de um campo de aviação que tem próximo ao local da queda. 

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 30/05/2026 19:33
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