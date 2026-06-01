Morre em São Paulo o jornalista Francisco Wianey Pinheiro, aos 77 anos

Profissional teve passagem por grandes veículos de imprensa e atuou também na comunicação política - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Antes de completar 78 anos, o jornalista Francisco Wianey Pinheiro faleceu neste domingo (31), em São Paulo. A causa da morte não foi informada pela família. A despedida deve acontecer nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Vila Mariana. O velório está marcado para começar às 9h, enquanto o sepultamento deve acontecer às 13h.

Natural de São Paulo e formado em Jornalismo pela PUC-SP, Wianey iniciou sua atuação na imprensa ainda durante a graduação. Ao longo de décadas, construiu uma carreira que passou por veículos impressos, agências de notícias e televisão, ocupando funções de reportagem, edição e gestão.

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Entre os momentos que marcaram sua trajetória estão a cobertura da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em 1976, e a participação em grandes acontecimentos da história política do país, como a campanha das Diretas Já e a morte de Tancredo Neves.

Na televisão, teve uma longa passagem pela TV Globo, onde integrou equipes de telejornais nacionais e assumiu cargos de liderança no jornalismo da emissora. Mais tarde, também trabalhou na TV Manchete.

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Após deixar as redações, dedicou-se à comunicação institucional e ao marketing político, participando de campanhas eleitorais importantes em São Paulo e fundando sua própria empresa de comunicação.

A morte de Wianey encerra uma trajetória de mais de cinco décadas ligada ao jornalismo e à comunicação brasileira.