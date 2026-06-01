Queimaduras: os erros comuns e os cuidados que podem salvar sua pele

As queimaduras estão entre os acidentes domésticos mais frequentes e podem ser causadas por fogo, líquidos quentes, eletricidade ou produtos químicos. Em 6 de junho, o Dia Nacional da Luta Contra Queimaduras destaca que a maioria dos casos poderia ser evitada com prevenção e cuidados corretos nos primeiros minutos.
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Grande parte dos acidentes ocorre dentro de casa, principalmente na cozinha, atingindo com mais frequência crianças e idosos. A enfermeira Andrezza Barreto, especialista da Vuelo Pharma, empresa que desenvolve tecnologias para tratamento de feridas, alerta para a seriedade dessas lesões.
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“A queimadura não deve ser encarada como um acidente simples. Dependendo da profundidade e extensão, ela pode gerar complicações importantes, aumentar o risco de infecções e deixar sequelas físicas e emocionais”, afirma.
Erros comuns nos primeiros socorros
Práticas caseiras como aplicar pasta de dente, manteiga, pó de café, óleo ou gelo na área afetada são erros comuns. Segundo a especialista, essas medidas podem agravar a lesão e dificultar o tratamento médico posterior.
A orientação correta é resfriar a região atingida com água corrente em temperatura ambiente por alguns minutos. Em seguida, é fundamental procurar avaliação profissional, especialmente em queimaduras extensas ou em áreas sensíveis do corpo.
O processo de cicatrização
Quando a cicatrização ocorre em um ambiente inadequado, com ressecamento ou contaminação, o organismo pode produzir colágeno de forma desorganizada. Isso favorece o surgimento de cicatrizes hipertróficas e retrações de pele, limitando movimentos em áreas como mãos, braços e joelhos.
Tecnologias avançadas têm melhorado os resultados no tratamento. Um exemplo é a Membracel, um curativo à base de celulose que funciona como um substituto temporário da pele. “Esses materiais atuam mantendo um microambiente controlado sobre a lesão, equilibrando umidade e proteção”, explica Andrezza.
Como prevenir acidentes
A prevenção é a ferramenta mais eficaz para reduzir o número de acidentes domésticos. Medidas simples ajudam a diminuir os riscos:
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Manter os cabos das panelas voltados para a parte interna do fogão;
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Evitar o manuseio de líquidos quentes perto de crianças;
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Ter atenção ao usar álcool e outros produtos inflamáveis;
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Redobrar os cuidados com equipamentos elétricos.
O Dia Nacional da Luta Contra Queimaduras busca ampliar a conscientização sobre o problema e reforça que informação e prevenção continuam sendo as melhores formas de cuidado.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.