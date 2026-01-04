InícioRevista do Correio
Verão na pele: cuidados essenciais antes, durante e depois da exposição solar

Entre sol, calor e umidade, entenda como adaptar a rotina de cuidados para proteger, preparar e recuperar a pele e os cabelos antes, durante e após o verão

Os cuidados com a pele e cabelos devem ser redobrados durante o verão - (crédito: Reprodução/Freepik)

Sol forte, altas temperaturas, umidade elevada, suor constante e longos períodos ao ar livre fazem do verão uma das estações mais aguardadas — e também uma das mais desafiadoras para a saúde da pele e dos cabelos. Se por um lado essa época convida ao lazer, às viagens e ao contato com a natureza, por outro exige uma rotina de cuidados mais atenta, preventiva e estratégica.

De acordo com a médica dermatologista e tricologista Regina Buffman, o verão potencializa uma série de impactos dermatológicos. "A maior exposição aos raios ultravioleta, associada ao calor e à umidade, favorece queimaduras solares, manchas, envelhecimento precoce, desidratação, acne, oleosidade excessiva e o agravamento de doenças como melasma, rosácea e dermatites", explica.

Com o calor intenso, a rotina de cuidados com a pele precisa ser adaptada. Produtos mais leves, com textura gel ou sérum, passam a ser os mais indicados, assim como uma higienização adequada após episódios de suor excessivo. O foco principal deve ser a proteção solar, que precisa ser reforçada e reaplicada ao longo do dia.

Entre os erros mais comuns cometidos durante o verão estão a não reaplicação do protetor solar, o uso de produtos inadequados para altas temperaturas, a exposição solar prolongada sem proteção, dormir com a pele suja e esquecer áreas sensíveis como orelhas, pescoço e colo. Outro equívoco frequente é suspender completamente a hidratação por medo da oleosidade. "Toda pele precisa de hidratação. O segredo está no equilíbrio e na escolha correta dos produtos", destaca Regina.

Preparação é fundamental

Antes de viajar, especialmente para destinos muito quentes ou frios, a recomendação é fortalecer a barreira cutânea. Isso significa investir em hidratação adequada, ajustar os ativos da rotina e evitar procedimentos agressivos.

Métodos como peelings químicos, lasers, luz intensa pulsada, microagulhamento e tratamentos abrasivos devem ser evitados antes de viagens, sobretudo para locais com sol intenso. "Esses tratamentos deixam a pele mais sensível e aumentam significativamente o risco de manchas e irritações", alerta a dermatologista.

Na nécessaire de viagem, alguns produtos são indispensáveis: protetor solar facial e corporal, sabonete facial suave, hidratante compatível com o tipo de pele, antioxidantes como a vitamina C, hidratante labial com FPS e, em alguns casos, produtos calmantes para possíveis irritações.

Os sinais de alerta no pós-verão

Após o período de exposição intensa, a pele costuma dar sinais de que precisa de recuperação. Descamação, vermelhidão persistente, sensibilidade, sensação de repuxamento, surgimento de manchas, acne inflamatória e perda de viço indicam que a pele sofreu agressões.

Nesse momento, os cuidados devem ser voltados para a regeneração: hidratação profunda, uso de ativos reparadores e calmantes, fotoproteção rigorosa e, quando indicado, procedimentos dermatológicos leves, sempre após avaliação médica. A esfoliação, se feita, deve ser suave e só é retomada quando a pele estiver totalmente recuperada.

Os efeitos do verão não se limitam à pele do rosto e do corpo. O couro cabeludo também sofre com o aumento da temperatura e da exposição solar, o que estimula a produção de suor e oleosidade. Esse cenário favorece inflamações, caspa, dermatite seborreica e sensibilidade local.

Segundo Regina Buffman, embora a oleosidade não cause queda capilar diretamente, o excesso pode obstruir os folículos e favorecer processos inflamatórios. "Quando o couro cabeludo está inflamado, o ciclo de crescimento do fio pode ser prejudicado, levando a uma queda mais acentuada ou ao afinamento dos fios", explica.

Antes de viajar, manter o couro cabeludo limpo, equilibrado e livre de resíduos é essencial. Ajustar a frequência de lavagem, utilizar xampus adequados ao tipo de couro cabeludo e realizar tratamentos preventivos ajudam a evitar desequilíbrios durante a exposição ao Sol, ao calor e à umidade.

Após a viagem, sinais como coceira frequente, descamação, sensibilidade, oleosidade excessiva ou ressecamento, queda acima do habitual e sensação de ardor indicam a necessidade de cuidados específicos. Tratamentos calmantes, detox capilar, hidratação e, quando necessário, terapias clínicas como fototerapia e uso de ativos específicos ajudam a restaurar a saúde do couro cabeludo.

Estética, proteção e manutenção

Para o hair stylist e visagista Diogo Geovanne, o verão reúne todos os principais vilões da saúde capilar. "Sol intenso, sal do mar, cloro da piscina, vento, suor e o uso frequente de ferramentas térmicas sem proteção ressecam os fios, desbotam a cor, aumentam o frizz e favorecem a quebra", afirma.

A preparação dos fios deve começar antes da viagem. Investir em hidratações profundas, reduzir o uso de química e calor e cortar pontas ressecadas ajudam a fortalecer o cabelo. "Produtos com proteção solar capilar e leave-ins nutritivos criam uma barreira de proteção durante a exposição", explica Diogo.

No dia a dia do verão, hábitos simples fazem grande diferença: usar leave-in com proteção UV, evitar prender o cabelo molhado, enxaguar os fios após contato com mar ou piscina, reduzir o uso de secador e chapinha e proteger os cabelos com chapéus, bonés ou lenços pode ajudar.

Recuperação capilar 

Depois da temporada de Sol intenso, os fios costumam apresentar ressecamento, opacidade, quebra e perda de movimento. Nesse momento, o foco deve ser a reposição de água, lipídios e massa capilar. Hidratações intensas, tratamentos de nutrição profunda, reconstrução, cronograma capilar personalizado, cauterização e terapias de brilho estão entre os tratamentos mais indicados em salão.

"A recuperação pós-verão é tão importante quanto a proteção durante a estação. É ela que devolve força, vitalidade e aparência saudável aos fios", reforça Diogo. O verão pode ser vivido com leveza e prazer, desde que acompanhado de cuidados conscientes. Pele e cabelos refletem os excessos dessa época, mas também respondem positivamente à prevenção, à proteção adequada e à recuperação correta. 

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Fernandes

