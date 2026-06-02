Mineiro vítima de acidente nos EUA recebe alta do hospital

Acidente envolvendo ônibus mata cinco pessoas, entre elas uma mineira, em Virgínia, nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução)

Leandro Faria, uma das vítimas do acidente que matou a mineira Priscila Ramos da Silva Mafalda, de 25 anos, no condado de Stafford, na Virgínia, nos Estados Unidos, recebeu alta. Segundo Marcelene Faria, mãe de Leandro, ele sofreu ferimento no ombro e está se recuperando. Sua esposa, Tamara, já havia recebido alta.

Ela também confirmou que Igor, cunhado de Leandro e marido de Priscila, segue internado. Detalhes sobre o estado de saúde não foram confirmados. Os dois casais são naturais de Inhapim, no Vale do Rio Doce.

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Uma amiga da família confirmou ao Estado de Minas que os quatro moravam em Worcester, no estado de Massachusetts (EUA), e estavam em uma viagem de passeio no momento do acidente.

Informações sobre o translado do corpo de Priscila ainda não foram divulgadas.

Relembre o caso

Segundo informações da imprensa dos EUA, na madrugada de sexta-feira (29/5), o carro onde se encontravam os quatro brasileiros se envolveu em um engavetamento envolvendo um ônibus e outros seis veículos na altura do quilômetro 146 da rodovia Interestadual 95, no condado de Stafford, na Virgínia, nos Estados Unidos.

No mesmo veículo, havia ainda dois outros mineiros, residentes em Ipatinga, também no Vale do Rio Doce. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou o estado de saúde deles.

Além da jovem brasileira, outras quatro pessoas também morreram no acidente. As vítimas são um homem, de 45 anos; uma mulher, de 44; uma adolescente, de 13; e uma criança, de 7; todos moradores de Greenfield, Massachusetts. Elas estavam em um SUV que pegou fogo após a colisão.

Informações veiculadas na imprensa local apontam que 34 pessoas foram hospitalizadas em decorrência do acidente, três delas com ferimentos graves. Entre os feridos está Jing Dong, de 48, motorista do ônibus, que reside em Staten Island, Nova York.

O trecho onde ocorreu a colisão está passando por obras, o que teria causado uma redução na velocidade dos veículos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, divulgou nota em solidariedade às vítimas: "Meu coração está com as famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida e estou rezando por uma recuperação rápida para os feridos".

Vaquinha

Os familiares de Priscila fizeram uma vaquinha on-line com o objetivo de cobrir os custos do translado do corpo. Na tarde dessa segunda-feira (1°/6), o valor foi arrecadado, mas os organizadores elevaram a quantia pretendida: os novos valores doados, segundo o comunicado da página, serão encaminhados a vítimas do acidente que precisarem arcar com cuidados hospitalares e reabilitação.