"Eu tenho culpa da chuva?", diz prefeito em bate-boca com moradores; vídeo

Outras pessoas que acompanhavam a situação tentam acalmar os ânimos e encerrar a discussão - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O prefeito de Ilicínea (MG), Nirlei Cristiani (PP), conhecido como Nirlei do Sindicato, foi flagrado discutindo com moradores depois do forte temporal que atingiu a cidade nessa segunda-feira (1º/6).

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Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma rua alagada enquanto o prefeito conversa de forma exaltada com moradores afetados pela chuva.

Durante a discussão, Nirlei afirma: “Eu tenho culpa da chuva? Todo ano tem. Vocês fazem casa dentro do córrego”.

Nas imagens, uma moradora também aparece bastante alterada e troca ofensas com o chefe do Executivo municipal. Outras pessoas que acompanhavam a situação tentam acalmar os ânimos e encerrar a discussão.

O vídeo também mostra uma caminhonete da Defesa Civil deixando o local logo após o desentendimento.

A forte chuva provocou transtornos em diferentes pontos da cidade, incluindo alagamentos e acúmulo de água em vias públicas. A reportagem procurou o prefeito para comentar o episódio e aguarda retorno.