Corpus Christi: BR-040 terá operação especial de segurança

A BR-040, no trecho entre Minas Gerais e Goiás, deve registrar fluxo intenso de veículos neste feriado de Corpus Christi - (crédito: Divulgação/Via Cristais)

O Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4/6), deve aumentar o fluxo de veículos na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO). A expectativa é de maior movimento na saída e no retorno das viagens, principalmente na quarta-feira (3), na quinta-feira (4) e no domingo (7).

Para garantir a segurança dos motoristas, a Via Cristais, responsável pela rodovia, implementará uma operação especial. A ação prevê o reforço das equipes operacionais, a intensificação da fiscalização e a distribuição de viaturas ao longo de todo o trecho.

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O monitoramento da estrada será contínuo por meio de câmeras. Os motoristas também terão à disposição atendimento médico e mecânico 24 horas por dia, garantindo uma resposta rápida em caso de ocorrências. Todas as medidas serão realizadas em articulação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para reforçar a segurança e a fluidez do trânsito.

Atenção faz toda a diferença

Para uma viagem tranquila, a concessionária reforça algumas orientações importantes aos motoristas. Confira as principais dicas:

faça a revisão do veículo, verificando itens como freios, motor, iluminação e pneus;

respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura do veículo à frente;

não dirija sob efeito de álcool ou em caso de cansaço ou sono;

utilize sempre o cinto de segurança e, para crianças, a cadeirinha adequada;

confira a previsão do tempo e planeje o trajeto com antecedência, considerando possíveis rotas alternativas.

A concessionária disponibiliza 14 bases de atendimento ao longo da BR-040. A estrutura para os usuários inclui banheiros, fraldários, água, estacionamento e totens de atendimento.

Em caso de necessidade, o contato pode ser feito pelo telefone 0800 070 0040, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para atualizações em tempo real, os motoristas podem acompanhar os canais oficiais da Via Cristais no Instagram e no WhatsApp.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.