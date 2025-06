Feriado de Corpus Christi: o que abre e fecha no Distrito Federal

O feriado de Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (19/6) sendo ponto facultativo na sexta (20/6). Serviços públicos do Distrito Federal terão o funcionamento modificado, conforme informa o GDF. Confira algumas alterações:

Transporte público

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) definiu uma programação especial para o transporte coletivo. Na quinta (19/6), os ônibus circularão conforme a tabela de sábado, com reforço de viagens de acordo com a demanda.

Na sexta-feira (20/6), a operação será de dia útil, com ajustes nas linhas escolares, nas da Universidade de Brasília (UnB) e nas que atendem a Esplanada dos Ministérios. No sábado (21/6) e no domingo (22/6), o funcionamento seguirá as tabelas usuais. O Metrô-DF funcionará em horário normal nos dois dias, das 5h30 às 23h30.

Parques e unidades de conservação

Os parques ecológicos e as unidades de conservação administrados pelo Brasília Ambiental vão funcionar normalmente ao longo do feriado e durante o fim de semana. As unidades estarão abertas dentro dos horários habituais de cada parque:

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

Parque Ecológico de Águas Claras: das 6h às 22h

Parque Ecológico Areal: das 6h às 22h

Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

Parque Distrital das Copaíbas: das 6h às 18h

Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h

Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

Parque Ecológico do Gama: das 6h às 22h

Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 20h (portão principal) e das 6h às 18h30 (portões B e C)

Parque Ecológico Olhos d’Água: das 5h30 às 20h (portal principal) e das 6h às 18h (laterais)

Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 20h

Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 18h

Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

Parque Ecológico Saburo Onoyama: das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 19h

Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 18h

Água e energia

Durante o feriado e o ponto facultativo, não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). As equipes operacionais e de manutenção continuam atuando normalmente. Para solicitações emergenciais ou serviços diversos, a população pode entrar em contato pelo telefone 115, pelo WhatsApp (61) 3029-8115, pelo site da Caesb ou pelo aplicativo da companhia.

Os serviços de atendimento da CEB Iluminação Pública e Eficiência Energética (CEB Ipês) funcionarão 24 horas por dia durante todo o período prolongado. Demandas podem ser feitas pelo telefone 155, pelo aplicativo Ilumina DF ou pelo site.

BRB e Torre de TV

As agências do Banco de Brasília (BRB) estarão fechadas na quinta-feira (19/6), com retorno ao funcionamento normal na sexta-feira (20/6). Já a Torre de TV de Brasília ficará aberta de quinta a domingo, das 9h às 18h45, para visitação do público.

Trânsito

Os atendimentos presenciais nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estarão suspensos nos dias 19 e 20 de junho. As atividades serão retomadas na segunda-feira (23/6). Durante o feriado, permanecem em funcionamento os serviços de fiscalização de trânsito, engenharia de tráfego e ações educativas. Os serviços digitais do Detran seguirão disponíveis no portal oficial e no aplicativo Detran Digital.

Justiça e Cidadania

Os conselhos tutelares e o Centro Integrado 18 de Maio estarão fechados nos dias 19 e 20 de junho. Em caso de urgência envolvendo direitos de crianças e adolescentes, a população pode acionar o serviço pelo Disque 125 ou pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h. O programa Direito Delas também não terá atendimento presencial, mas manterá regime de plantão pelo número (61) 98382-0130. As unidades do Na Hora e do Procon-DF estarão fechadas entre os dias 19 e 21, retomando os atendimentos na segunda-feira (23/6).

Educação

Na quinta-feira (19/6), as escolas da rede pública de ensino estarão fechadas, conforme previsto no calendário escolar de 2025. Já na sexta-feira (20/6), o funcionamento será definido por cada unidade escolar, tendo em vista o ponto facultativo. Caso haja suspensão das aulas, as escolas deverão planejar a reposição para cumprir os dias letivos obrigatórios.

Cultura e lazer

Biblioteca Nacional de Brasília: fechada de 19 a 22 de junho

Casa do Cantador: fechado 19 e 20 de junho

Centro de Dança: fechado de 19 a 20 de junho

Centro Cultural Três Poderes: fechado 19 e 20 de junho

Cine Brasília: aberto com programação normal

Complexo Cultural de Planaltina: fechado de 19 a 30 de junho

Complexo Cultural de Samambaia: aberto com programação normal

Espaço Cultural Renato Russo: aberto com programação normal

Espaço Oscar Niemeyer: aberto com programação normal

Memorial dos Povos Indígenas: fechado de 19 a 21 de junho

Museu Nacional da República: aberto com programação normal

Museu Vivo da Memória Candanga: fechado 19 e 20 de junho

Museu de Arte de Brasília: fechado 19 e 20 de junho

Teatro Nacional: aberto com programação normal

Casa de Chá: aberto com programação normal

O Jardim Botânico de Brasília terá o funcionamento normal, das 9h às 17h, com entrada gratuita em decorrência do Lazer para Todos. Já o Zoológico de Brasília segue temporariamente fechado para visitação.

Shopping que terão alteração no funcionamento na quinta (19/6):

Venâncio Shopping: das 10h às 16h (facultativo)

Brasília Shopping: das 12h às 22h

Pier 21: Lojas - 14h às 20h. Praça de Alimentação - 12h às 22h

JK Shopping: das 14h às 22h

Casa Park: das 12h às 22h (facultativo)

Assistência social

A Casa da Mulher Brasileira terá o funcionamento normal, 24 horas, para o alojamento de passagem. O mesmo vale para a Casa Abrigo. As unidades do Centro Especializados de Atendimento às Mulheres (Ceams) e o Espaço Acolher estarão fechadas.

Os restaurantes comunitários funcionarão normalmente todos os dias no café da manhã, almoço e jantar, exceto as unidades de Ceilândia, Estrutural e Sol Nascente, que estarão abertas todos os dias apenas para café da manhã e almoço. Os restaurantes de Planaltina, Samambaia e Paranoá estarão fechados para manutenção.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), durante o feriado, abrem normalmente a Central de Vagas, a UPS 24h e a Unidade de Acolhimento. Já as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Convivência (Cecon) estarão fechadas.

O Centro Pop terá funcionamento das 7h30 às 17h para serviços básicos ao público e fornecimento de alimentação. Sábados, domingos e feriados não há atendimentos particularizados, recepção, guarda de documentos e maleiro.

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) terá o funcionamento alterado no feriado prolongado. Não haverá expediente nos núcleos de assistência jurídica e na sede administrativa. O Núcleo de Assistência Jurídica do plantão funciona 24 horas durante o período. Demandas urgentes podem ser registradas pelo contato (061) 99359-0015.

Limpeza urbana

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) seguirá com os serviços operando normalmente, incluindo coleta de lixo, usinas de compostagem e unidades de recebimento de entulho. Papa-entulhos funcionarão de segunda a sábado, das 7h às 18h.

Trabalho

As agências do trabalhador não terão atendimento durante o feriado.

Saúde

Na quinta-feira (19/6), não haverá atendimento no Hemocentro de Brasília. Na sexta (20/6) e no sábado (21/6), o atendimento será normal, das 7h15 às 18h. O equipamento não abre aos domingos. O Hospital Veterinário estará fechado de quinta a domingo.