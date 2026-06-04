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PARANÁ

'Influencer do OVNI' já havia viralizado por pintinho com sobrancelhas

Antes de tomar as redes por relatos de possível contato com vida extraterrestre, Mayk Leão ficou conhecido ter um animal com "sobrancelhas" similares ao meme de MC Mirella

O influenciador ayk Leão, ao lado do meme protagonizado por MC Mirella - (crédito: Reprodução / Redes sociais)
O influenciador ayk Leão, ao lado do meme protagonizado por MC Mirella - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Antes de viralizar nas redes sociais por confissões relacionadas a possíveis experiências com OVNIs na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), o influenciador Mayk Leão ganhou notoriedade por um motivo menos polêmico: um pintinho com sobrancelhas.  

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Em maio de 2025, o criador de conteúdo mostrou o animal com manchas acima dos olhos, na região da cabeça, que muito se assemelhavam a sobrancelhas. À época, brincou com a aparência do animal ao batizá-lo como Mirella, em referência a funkeira MC Mirella. A cantora já havia viralizado com um meme relacionado às próprias sobrancelhas. 

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Na fazenda onde mora, o influenciador mostra detalhes da rotina ao lado de diversos animais resgatados. Com mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, Mayk já havia ganhado notoriedade por detalhes que envolvem a rotina, muito antes de relatar ter presenciado supostas atividades alienígenas nas proximidades da própria casa. 

No último domingo (31/5), Mayk Leão contou ter tido contato com OVNIs. De acordo com ele, o episódio gerou a agitação de animais, além de ter derrubado a cerca elétrica do sítio. Durante a noite, um objeto luminoso teria aparecido sobre uma área de mata, também nas proximidades.

O influencer ainda relatou que o suposto OVNI chegou a ficar parado sobre um rio por 20 minutos. As falas, além de repercutirem fortemente nas redes, também geraram ameaças contra o criador de conteúdo. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/06/2026 12:24
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