'Influencer do OVNI' já havia viralizado por pintinho com sobrancelhas

O influenciador ayk Leão, ao lado do meme protagonizado por MC Mirella - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Antes de viralizar nas redes sociais por confissões relacionadas a possíveis experiências com OVNIs na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), o influenciador Mayk Leão ganhou notoriedade por um motivo menos polêmico: um pintinho com sobrancelhas.

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Em maio de 2025, o criador de conteúdo mostrou o animal com manchas acima dos olhos, na região da cabeça, que muito se assemelhavam a sobrancelhas. À época, brincou com a aparência do animal ao batizá-lo como Mirella, em referência a funkeira MC Mirella. A cantora já havia viralizado com um meme relacionado às próprias sobrancelhas.

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Na fazenda onde mora, o influenciador mostra detalhes da rotina ao lado de diversos animais resgatados. Com mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, Mayk já havia ganhado notoriedade por detalhes que envolvem a rotina, muito antes de relatar ter presenciado supostas atividades alienígenas nas proximidades da própria casa.

No último domingo (31/5), Mayk Leão contou ter tido contato com OVNIs. De acordo com ele, o episódio gerou a agitação de animais, além de ter derrubado a cerca elétrica do sítio. Durante a noite, um objeto luminoso teria aparecido sobre uma área de mata, também nas proximidades.

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O influencer ainda relatou que o suposto OVNI chegou a ficar parado sobre um rio por 20 minutos. As falas, além de repercutirem fortemente nas redes, também geraram ameaças contra o criador de conteúdo.