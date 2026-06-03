Influenciador denuncia assédio de curiosos após suposto avistamento de OVNI

Fazenda na região metropolitana de Curitiba se tornou epicentro de entusiastas da ufologia após relatos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A saga do OVNI de Campo Largo, no Paraná, continua. Nesta quarta-feira (3/6), o influenciador Mayk Leão, que viralizou ao relatar o avistamento de um suposto disco voador na propriedade rural em que reside, foi às redes sociais afirmar que teme pela própria segurança. “Não sei o que vão fazer comigo”, afirmou.

Nos stories do influenciador, ele afirma que o local, na região metropolitana de Curitiba, passou a atrair visitas indesejadas de curiosos que chegaram a invadir os limites da propriedade. “Estou desesperado. Não posso sair fora da minha casa, não posso nem ver os bichinhos”, disse. “Tem um monte de gente aqui, parecem uns zumbis”.

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Ele também relata movimento intenso de carros ao redor do local, o que motivou que a guarda municipal de Campo Largo fosse chamada. No entanto, os vídeos nas redes sociais de Mayk não mostram os veículos suspeitos.

“Tinha três carros pretos”, relata. “Eu não sei o que eles vão fazer comigo. Aquilo ali não são ufologistas. É outra coisa. Esses carros não eram normais”.

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Mais cedo, ele usou as redes sociais para comentar o incômodo causado por um ufólogo não identificado que visitou a propriedade. “Que tipo de profissional é esse que obriga as pessoas?”, questiona. “Estou na minha casa, vocês são muito mal educados. O ufólogo gravou minha casa inteira, era celular na cara. Me senti violado em todos os sentidos”.

Segundo Mayk, a guarda municipal fez uma vistoria nas redondezas da fazenda e o aconselhou a não receber mais visitantes não identificados.

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Desde domingo (31), dia em que aconteceu o suposto avistamento, o perfil de Mayk Leão nas redes sociais se tornou um dos mais comentados no Brasil.

A história já rendeu propagandas patrocinadas de marcas famosas, perfis falsos se passando pelo influenciador, milhares de curtidas, e até entrevistas em canais de televisão. A Força Aérea Brasileira (FAB) descartou qualquer anomalidade na região na data em que a fazenda foi supostamente visitada pelo ovni.