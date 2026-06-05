Dia Mundial do Meio Ambiente: força-tarefa para reduzir metano

O Brasil pode ser referência para frear o aquecimento global. É o que acredita Ana Toni, CEO da 30ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP30). Segundo ela, já existem tecnologias disponíveis e soluções economicamente viáveis para isso. "O desafio é transformar esse tema técnico em uma agenda compreendida e abraçada pela sociedade", disse a diretora-executiva da COP no Brasil durante a Rio Nature & Climate Week, no Fórum de Emergência Climática, que termina neste sábado (6/6).

Ao reunir governo, ciência, setor produtivo e sociedade civil, o evento, que acontece em meio ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje (5), debate uma das medidas mais rápidas para frear o aquecimento global, segundo especialistas: a redução das emissões de metano. Para Henrique Bezerra, líder do Global Methane Hub (GMH) na América Latina, "o metano ocupa uma posição central na agenda climática porque é responsável por cerca de um terço do aquecimento global que já vivemos". "Reduzir suas emissões é a forma mais eficaz de desacelerar o aquecimento global nas próximas décadas", enfatizou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O mais importante, segundo Ana Toni, é que "já existem tecnologias disponíveis e soluções economicamente viáveis para reduzir o metano. E é aí que a comunicação desempenha um papel fundamental".

Outro destaque do fórum, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva afirmou que "a mudança do clima não é um problema de um setor da economia, é um desafio que atravessa toda a sociedade". "Enfrentar esse problema exige ação coordenada, financiamento, inovação e compromisso político. Seja reduzindo metano ou CO2, só alcançaremos nossas metas climáticas se governos, empresas, cientistas e sociedade atuarem juntos para enfrentar o desmatamento, as queimadas e as emissões dos combustíveis fósseis", disse a deputada federal.

Leia também: 6 estratégias para aprender sobre meio ambiente e se preparar para o vestibular

O Brasil é o quinto maior emissor de metano (CH4) do planeta, atrás de China, EUA, Índia e Rússia, mas também entre os países com maior potencial para liderar sua redução. Responsável por cerca de um terço do aquecimento global desde a era industrial, esse superpoluente tem uma característica que o diferencia do carbono: seu tempo de permanência na atmosfera é muito menor, cerca de 12 anos, em média, o que significa que reduções agora produzem efeitos climáticos em anos, não em séculos, como o carbono.

"Quando falamos em mitigação de metano, estamos falando de soluções concretas e acessíveis: compostagem de resíduos orgânicos, produção mais sustentável de carne, leite e arroz, e combate aos vazamentos na indústria de petróleo e gás. São medidas de baixo custo", explicou Henrique Bezerra. "Reduzir o metano não é apenas uma agenda climática; é uma agenda de desenvolvimento, qualidade de vida e economia para a população."