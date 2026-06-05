Vereador, mulher e filho morrem em acidente em Goiás

O vereador de Cachorreiro Alta (GO) Shaylon Rodrigo Ribeiro, de 43 anos, a esposa Maria Julia Miranda e o filho Gabriel, de apenas 12 anos, morreram em um acidente na GO-206, em Quirinópolis, no sudoeste de goiano, após o carro em que estavam, um Toyota Corolla, bater de frente com um caminhão bitrem na noite de quinta-feira (4/6).
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Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que o acidente ocorreu por volta de 20h. Com o impacto, a carga de cana picada veio ao solo e o carreta tombou em “L”. O condutor foi levado consciente por terceiros a um hospital em Quirinópolis. A identidade dele não foi divulgada.
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A equipe de Polícia Técnica Científica de Quirinópolis foi acionada para os procedimentos periciais, mas ainda não se sabe as causas do acidente ou o que provocou a colisão.
Em nota nas redes sociais, a Câmara Municipal de Cachoeira Alta lamentou a morte da família e se solidarizou com os familiares, amigos e toda a comunidade cachoeirense. No instagram oficial da prefeitura, também foram prestadas condolências.
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