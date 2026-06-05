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GO-206

Vereador, mulher e filho morrem em acidente em Goiás

O carro em que a família estava bateu em uma carreta, que tombou em "L"

O acidente aconteceu na GO-206, em Quirinópolis - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)
O acidente aconteceu na GO-206, em Quirinópolis - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O vereador de Cachorreiro Alta (GO) Shaylon Rodrigo Ribeiro, de 43 anos, a esposa Maria Julia Miranda e o filho Gabriel, de apenas 12 anos, morreram em um acidente na GO-206, em Quirinópolis, no sudoeste de goiano, após o carro em que estavam, um Toyota Corolla, bater de frente com um caminhão bitrem na noite de quinta-feira (4/6). 

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Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que o acidente ocorreu por volta de 20h. Com o impacto, a carga de cana picada veio ao solo e o carreta tombou em “L”. O condutor foi levado consciente por terceiros a um hospital em Quirinópolis. A identidade dele não foi divulgada. 

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A equipe de Polícia Técnica Científica de Quirinópolis foi acionada para os procedimentos periciais, mas ainda não se sabe as causas do acidente ou o que provocou a colisão. 

Em nota nas redes sociais, a Câmara Municipal de Cachoeira Alta lamentou a morte da família e se solidarizou com os familiares, amigos e toda a comunidade cachoeirense. No instagram oficial da prefeitura, também foram prestadas condolências. 

 

Câmara Municipal de Cachoeira Alta lamenta morte de vereador e família
Câmara Municipal de Cachoeira Alta lamenta morte de vereador e família (foto: Reprodução/Instagram (@camaradecachoeiraalta))

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Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 05/06/2026 10:21
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