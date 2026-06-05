Mulher desaparecida há 5 dias é encontrada viva dentro de cisterna

Uma mulher identificada como Eva Ribeiro, de 43 anos, foi encontrada com vida dentro de uma cisterna nesta quinta-feira (4/6), após cinco dias desaparecida no município de Candiba, no interior da Bahia. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Geral de Guanambi.
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Eva havia desaparecido na madrugada do dia 30 de maio. Imagens de câmeras de segurança registraram a mulher caminhando pelas ruas da cidade durante a madrugada, sendo esse o último registro dela antes do sumiço. Não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.
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De acordo com familiares, Eva debilitada por conta do acidente. A mulher foi localizada por moradores que realizavam buscas na mata da região. As informações são da TV Bahia.
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