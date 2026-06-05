Influenciador que avistou OVNI flagra novas luzes no céu e divulga vídeo - (crédito: Instagram)

Após ganhar notoriedade nacional por relatar o avistamento de um suposto OVNI em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, o influenciador Mayk Leão voltou a compartilhar registros feitos na área rural onde reside.

Desta vez, ele mostrou novas luzes observadas na serra próxima ao seu sítio e comentou suas impressões sobre o que viu.

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Os vídeos foram publicados nas redes sociais e mostram diversos pontos luminosos espalhados pela vegetação.

Ao analisar as imagens, Mayk afirmou acreditar que a origem das luzes seja diferente daquela que chamou sua atenção nos últimos dias.

“Tem isso aqui, muito similar com o que eu vi, só que tá no chão”, afirmou o influenciador enquanto filmava a região.

Durante a gravação, ele destacou que as luzes piscavam em meio à mata, mas reforçou que o fenômeno observado agora não se parece com o que relatou anteriormente.

“Eu acho que isso aqui são pessoas, tá? Só que nada pra mim é a mesma coisa que eu vi aquele dia”, disse.

Mayk também chamou a atenção para o fato de a área ter permanecido sem registros semelhantes desde o domingo, data em que os vídeos sobre o suposto objeto voador passaram a circular amplamente nas redes sociais.

Segundo ele, a quantidade de luzes observadas nesta quarta-feira (4) foi incomum. “Desde domingo não apareceu mais nada. Aí hoje tá cheio de luzes lá”, comentou.

Em parte das imagens, o influenciador aparece acompanhado do pai enquanto observa a movimentação à distância.

Em outro momento, volta a descartar qualquer relação entre os pontos luminosos atuais e aquilo que afirma ter visto anteriormente.

“Dá pra ver claramente que não é. Porque aquele dia era bem diferente”, declarou.

Mayk Leão se tornou um dos assuntos mais comentados da internet após divulgar vídeos que, segundo ele, mostrariam objetos luminosos sobrevoando uma região próxima à sua propriedade.

A repercussão atraiu milhares de novos seguidores, gerou debates nas redes sociais e despertou a curiosidade de pessoas interessadas em acompanhar de perto o caso.