Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária: veja as loterias deste sábado

Veja as loterias deste sábado 06 de junho de 2026. - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (06/06), seis loterias: os concursos 3015 da Mega-Sena; 3704 da Lotofácil; 7044 da Quina; 2400 da Timemania; o 361 da +Milionária; e o 1222 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 30 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 18-31-58-53-26-09.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 23-10-15-13-19-03-14-11-20-25-12-01-09-04-22.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 729 mil, teve os seguintes números sorteados: 02-73-54-05-30.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 34 milhões apresentou o seguinte resultado: 51-58-22-73-64-57-47. O time do coração é o Ipiranga, do Rio Grande do Sul.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 61 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 22-35-10-31-33-21. Os trevos sorteados foram: 1-2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 11-06-21-30-10-20-24. O mês da sorte é Outubro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista a transmissão ao vivo: