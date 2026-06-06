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Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária: veja as loterias deste sábado

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Veja as loterias deste sábado 06 de junho de 2026. - (crédito: Reprodução Youtube)
Veja as loterias deste sábado 06 de junho de 2026. - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (06/06), seis loterias: os concursos 3015 da Mega-Sena; 3704 da Lotofácil; 7044 da Quina; 2400 da Timemania; o 361 da +Milionária; e o 1222 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 30 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 18-31-58-53-26-09.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 23-10-15-13-19-03-14-11-20-25-12-01-09-04-22. 

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 729 mil, teve os seguintes números sorteados: 02-73-54-05-30.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 34 milhões apresentou o seguinte resultado: 51-58-22-73-64-57-47. O time do coração é o Ipiranga, do Rio Grande do Sul.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 61 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 22-35-10-31-33-21. Os trevos sorteados foram: 1-2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 11-06-21-30-10-20-24. O mês da sorte é Outubro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/06/2026 21:29
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