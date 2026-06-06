InícioBrasil
INVESTIGAÇÃO

Polícia apura morte de ator após encontro em motel no MS; o que se sabe?

A saída de dois acompanhantes antes da descoberta do caso está entre os principais pontos da investigação

José Patrik Machado foi encontrado morto em Campo Grande - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
José Patrik Machado foi encontrado morto em Campo Grande - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ator José Patrik Machado, de 32 anos, conhecido por trabalhos artísticos e culturais em Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (4/6) dentro de uma suíte de motel no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande (MS). As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, mas a Polícia Civil  investiga os acontecimentos que antecederam o óbito. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, José Patrick entrou no estabelecimento acompanhado de dois homens, mas ambos deixaram o motel antes que os funcionários notassem qualquer coisa errada. A saída dos acompanhantes passou a ser um dos principais pontos analisados pelos investigadores. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo relato de uma recepcionista do motel, durante a madrugada foi feito contato por interfone com a suíte do ator, onde ele afirmou que continuaria utilizando o quarto. Passado algum tempo depois, funcionários tentaram um novo contato, mas não obtiveram resposta, então decidiram verificar a situação pessoalmente, e ao entrarem na acomodação, encontraram José Patrik caído no chão já sem sinais de vida. O socorro foi acionado imediatamente. 

A Polícia Militar foi chamada por volta de 0h29 para atender à ocorrência, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local e constataram a morte. Conforme o registro do atendimento médico, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, indicando que o óbito havia ocorrido há algum tempo antes da chegada das equipes de emergência.

Inicialmente, a principal hipótese considerada pelo médico que atendeu à ocorrência é a de uma possível overdose. Mas a suspeita ainda não foi confirmada oficialmente e dependerá dos resultados dos exames periciais. 

Além de levantamentos técnicos e coleta de vestígios, por parte dos peritos, a investigação também busca identificar a dinâmica da permanência dos três homens no local, além de determinar as circunstâncias da morte do ator. Até o momento, as autoridades não divulgaram se havia sinais de violência no corpo ou sobre a presença de substâncias ilícitas ou medicamentos no local.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), em Campo Grande (MS). 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/06/2026 17:36 / atualizado em 06/06/2026 17:38
SIGA
x