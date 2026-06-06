Polícia apura morte de ator após encontro em motel no MS; o que se sabe?

O ator José Patrik Machado, de 32 anos, conhecido por trabalhos artísticos e culturais em Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (4/6) dentro de uma suíte de motel no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande (MS). As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, mas a Polícia Civil investiga os acontecimentos que antecederam o óbito.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, José Patrick entrou no estabelecimento acompanhado de dois homens, mas ambos deixaram o motel antes que os funcionários notassem qualquer coisa errada. A saída dos acompanhantes passou a ser um dos principais pontos analisados pelos investigadores.

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Segundo relato de uma recepcionista do motel, durante a madrugada foi feito contato por interfone com a suíte do ator, onde ele afirmou que continuaria utilizando o quarto. Passado algum tempo depois, funcionários tentaram um novo contato, mas não obtiveram resposta, então decidiram verificar a situação pessoalmente, e ao entrarem na acomodação, encontraram José Patrik caído no chão já sem sinais de vida. O socorro foi acionado imediatamente.

A Polícia Militar foi chamada por volta de 0h29 para atender à ocorrência, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local e constataram a morte. Conforme o registro do atendimento médico, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, indicando que o óbito havia ocorrido há algum tempo antes da chegada das equipes de emergência.

Inicialmente, a principal hipótese considerada pelo médico que atendeu à ocorrência é a de uma possível overdose. Mas a suspeita ainda não foi confirmada oficialmente e dependerá dos resultados dos exames periciais.

Além de levantamentos técnicos e coleta de vestígios, por parte dos peritos, a investigação também busca identificar a dinâmica da permanência dos três homens no local, além de determinar as circunstâncias da morte do ator. Até o momento, as autoridades não divulgaram se havia sinais de violência no corpo ou sobre a presença de substâncias ilícitas ou medicamentos no local.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), em Campo Grande (MS).