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OPERAÇÃO GEMINI

PF investiga esquema de venda de decisões judiciais no TJMT

Investigação apura possível esquema de negociação de decisões judiciais e lavagem de dinheiro envolvendo pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Segundo a corporação, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além de buscas pessoais e determinações judiciais para afastamento dos sigilos bancário. - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)
Segundo a corporação, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além de buscas pessoais e determinações judiciais para afastamento dos sigilos bancário. - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (8/6), a Operação Gemini para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de comercialização de decisões judiciais e lavagem de dinheiro que teria envolvimento de integrantes e pessoas vinculadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

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Segundo a corporação, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além de buscas pessoais e determinações judiciais para afastamento dos sigilos bancário.

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A investigação têm como foco identificar a atuação de suspeitos que, de acordo com a investigação, teriam participado de um esquema voltado à negociação de decisões judiciais e à ocultação de recursos cuja origem é considerada suspeita. Os investigadores também buscam rastrear a movimentação financeira relacionada ao caso e verificar quem teria sido beneficiado pelas operações sob análise.

De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da investigação pretende reunir elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e, eventualmente, subsidiar a responsabilização dos envolvidos, caso as suspeitas sejam confirmadas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso ainda não se manifestou sobre a operação. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 08/06/2026 10:23
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