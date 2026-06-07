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COLISÃO FRONTAL

MG: acidente com três carretas deixa um morto e interdita a BR-251

Ocorrência mobiliza Corpo de Bombeiros e PRF; trânsito segue sem previsão de liberação

Guarnições do Batalhão de Montes Claros e do Posto Avançado de Francisco Sá atuaram no acidente - (crédito: Reprodução/CBMMG)
Guarnições do Batalhão de Montes Claros e do Posto Avançado de Francisco Sá atuaram no acidente - (crédito: Reprodução/CBMMG)

Uma colisão frontal envolvendo três carretas deixou uma pessoa morta na manhã deste domingo (7/6), no km 460 da BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais. Guarnições do Corpo de Bombeiro Militar do estado (CBMMG) de Montes Claros e do Posto Avançado de Francisco Sá foram acionadas para a ocorrência.

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Uma pessoa morreu no local. Outra ficou ferida e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada para atendimento médico.

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Os veículos transportavam cargas de sal, frutas e mercadorias mistas da Shopee. Após o atendimento inicial, o Corpo de Bombeiros isolou a área, garantindo a segurança da cena e a preservação do local para a perícia técnica.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionadas, o trânsito segue totalmente interditado no trecho, sem previsão de liberação. A ocorrência está em andamento.

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Quéren Hapuque - Estado de Minas

Por Quéren Hapuque - Estado de Minas
postado em 07/06/2026 12:19
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