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SUSPEITA DE SUICÍDIO

Pai que confessou ter matado filho de 3 meses é encontrado morto em cela

Morte foi confirmada no fim de semana e, até esta segunda-feira, o corpo de Wandersson Benedito Pereira da Silva, de 25 anos, não havia sido reclamado

Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro - (crédito: VinÃ­cius Lemos)
Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro - (crédito: VinÃ­cius Lemos)

Foi encontrado morto, em uma cela do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o pai investigado por matar o próprio filho de 3 meses. A suspeita é de suicídio, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

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A morte foi confirmada no fim de semana. Até esta segunda-feira (8/6), o corpo de Wandersson Benedito Pereira da Silva, de 25 anos, ainda não havia sido reclamado por familiares, mesmo após a liberação pelo Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil informou que, caso não haja retirada dentro do prazo legal, serão adotadas as medidas para sepultamento.

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A morte

Ele estava em uma cela individual do presídio quando a Polícia Penal foi acionada e o encontrou suspenso pelo pescoço com uma corda artesanal. Equipes do Samu foram chamadas, mas apenas constataram o óbito.

O detento ocupava cela individual e não mantinha contato direto com outros presos, medida adotada por segurança devido à natureza da acusação, até eventual julgamento.

Wandersson deu entrada na unidade prisional no dia 3 de junho. A direção do presídio instaurou procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da morte, e a Polícia Civil investiga o caso.

A prisão

Ele e a esposa foram presos na última quarta-feira pela morte do filho de 3 meses. O caso começou a ser investigado após o corpo da criança apresentar lesões, o que contrariou a versão inicial de engasgo.

Exames apontaram marcas de agressão, incluindo lesões no rosto.

Durante as investigações, a polícia reuniu indícios de que o bebê já teria sido vítima de violência em outras ocasiões. Segundo a corporação, o pai é suspeito de ter cometido os atos que levaram à morte e de ter admitido a conduta em depoimento. As agressões teriam ocorrido devido ao incômodo com o choro da criança.

A mãe também foi presa. Conforme a investigação, ela tinha conhecimento das agressões e não teria adotado medidas para interromper a violência ou buscar ajuda.

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Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas

Por Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas
postado em 08/06/2026 19:00
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