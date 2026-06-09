Caminhão-tanque bate em outro e vira 'bola de fogo' na BR-251 em MG

O condutor de um dos caminhões não conseguiu sair do veículo após a colisão - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Uma colisão entre dois caminhões provocou um incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira (9/6) na BR-251, em Unaí (MG), na Região Noroeste do estado.

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Vídeos gravados por motoristas mostram uma intensa labareda de fogo consumindo os veículos após o acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h10 para atender à ocorrência envolvendo um caminhão-tanque carregado com diesel e outro veículo com carga de milho.

De acordo com solicitante, o condutor de um dos caminhões não conseguiu sair do veículo após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local realizando os trabalhos de contenção do combustível e eliminação dos riscos provocados pelo acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre vítimas ou sobre o estado de saúde dos envolvidos.

As causas da colisão serão apuradas.