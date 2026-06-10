GDF e governo federal avaliam pontos facultativos nos jogos do Brasil

Na primeira fase, dois jogos do Brasil caem em dias úteis - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O governo federal e o Governo do Distrito Federal (GDF) ainda definem como será o expediente dos servidores públicos durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira (11/6).

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informou que a questão "está em análise". Na primeira fase, dois jogos do Brasil caem em dias úteis: 19 de junho (sexta-feira), contra o Haiti, às 21h30, na Filadélfia; e 24 de junho (quarta-feira), contra a Escócia, às 19h, em Miami.

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No âmbito local, a governadora Celina Leão (PP) afirmou, nesta segunda-feira (8/6), que o GDF vai elaborar um cronograma de pontos facultativos levando em conta os horários das partidas e a manutenção dos serviços essenciais.

"O futebol é uma paixão do brasileiro", disse a governadora, acrescentando que "o bom senso vai caber nesse cronograma". O Brasil estreia no torneio neste sábado (13/6), às 19h, contra o Marrocos, em Nova Jersey.