"Só no Brasil": Exército de ETs vira atração em Belo Horizonte

Zé do ET fabrica e vende bonecos de extraterrestres há mais de dez anos - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A invasão alienígena começou em Belo Horizonte, mais precisamente na Avenida Brasil, Região Centro-Sul da capital. Quem passou pela via na manhã desta sexta-feira (12/06), presenciou um exército de ETs expostos na esquina com a rua dos Timbiras.

Os seres divertidos são confeccionados há mais de 10 anos por Israel, mais conhecido como Zé do ET, e vão desde versões de 30cm até outras com impressionantes dois metros de altura. O jornal Estado de Minas encontrou o empreendedor ocupado com a pintura de suas mais novas criações.

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Segundo Zé, a inspiração se deve a um quase encontro intergaláctico que viveu quando estava a caminho de participar de uma feira no estado do Pará. “Há muito anos atrás eu vi uma nave e aquilo me chamou muito a atenção. Eu estava na Transamazônica e, em uma subida, lá em cima ela parou e, de repente, sumiu. Aí eu tive a impressão de alguém falando comigo”, relembra.

A dica extraterrestre valeu a pena. Durante o período em que a reportagem conversava com o artista, diversos curiosos se aproximavam para ver os seres verdes de perto, tirando foto e filmagens da cena curiosa. Muitos se encantaram e levaram uma das obras para casa. Para Zé, esse sucesso também tem um toque sobrenatural: “Tudo que eu faço, eu vendo logo. Eu acho que é até algo deles, pelo tanto de sorte que eu tenho”.

Natural de Goiânia e morando atualmente em Brasília, Zé roda vários estados com a carroceria cheia de alienígenas. Entre as cidades pelas quais já passou estão Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto (SP) e Campinas (SP). Em Minas Gerais, ele conta que as melhores cidades para vender os ETs são Uberlândia e Uberaba, ambas no Triângulo Mineiro.

Hoje é o quarto dia de Zé em BH. Ele expôs seus produtos por dois dias na Praça da Assembleia, também na regional Centro-Sul, e desde ontem está no ponto da Avenida Brasil. “É minha segunda vez em BH. Ano passado eu vim aqui e vendi muito bem, por isso voltei. Muita gente me ligando e mandando mensagem perguntando quando eu vinha, aí eu pensei ‘sabe de um negócio, eu vou lá’, e foi bom demais”, conta.

Um dos clientes de hoje foi o motoboy Cristiano Batista Alves. Ontem ele passou de carro pelo local e sua filha se apaixonou pelos pequenos seres verdes. “Eu tive que voltar hoje para levar para ela. Minha menina gosta muito de tecnologia, então acho que vai ser muito interessante. Hoje é dia dos namorados mas tem que agradar a filha também, não é só a esposa não”, afirma.

Claudia Maria Gonçalves, levou um ET de 30cm para a sobrinha, de seis anos. “Minha sobrinha assistiu o primeiro filme do ET e está apaixonada. Resolvi comprar um porque ela vai dormir lá em casa hoje e eu vou colocar na caminha dela. Vai ser uma surpresa”, contou.

Zé do ET ainda conta que uma cliente foi até ele esta manhã para comprar a versão maior do boneco para presentear o namorado hoje, uma vez que o presente que ela comprou pela internet não chegou a tempo. Uma mulher que passou pelo local comentou “só no Brasil mesmo”, rindo.