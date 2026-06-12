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Instagram, Facebook e WhatsApp apresentam instabilidade nesta sexta

Aplicativos estão passando por instabilidade; internautas usaram outras redes sociais para reclamar do imprevisto

Segundo o site Downdetector, os relatos começaram por volta das 10h40. Até o momento, a Meta ainda não se pronunciou. - (crédito: divulgação/meta)
Segundo o site Downdetector, os relatos começaram por volta das 10h40. Até o momento, a Meta ainda não se pronunciou. - (crédito: divulgação/meta)

Plataformas da Meta, como o Instagram, Facebook e WhatsApp enfrentam instabilidade nesta sexta-feira, dia 12 de junho. Usuários relatam em outras redes dificuldades para carregar o feed, postar stories e até contas deslogadas. 

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O Whatsapp vem passando por instabilidade desde a tarde de ontem, quinta feira (11/6). As principais queixas envolvem falhas no envio e recebimento de mensagens, tanto em conversas individuais quanto em grupos. O formato Web apresenta falhas até mesmo para abrir. 

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Segundo o site Downdetector, os relatos começaram por volta das 10h40. Até o momento, a Meta ainda não se pronunciou oficialmente sobre a causa da falha. 

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Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 12/06/2026 11:27 / atualizado em 12/06/2026 11:29
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