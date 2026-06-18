Buldogue baleado por policial recebe alta de clínica em BH

Bruce foi baleado no abdômen pelo militar na tarde dessa segunda-feira (15/6) - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

O buldogue francês Bruce recebeu alta médica nessa quarta-feira (17/6), dois dias depois de ser baleado durante um ataque na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Granada, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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A informação foi divulgada pelo tutor do animal, o empresário Alexandre Silva Andrade, de 27 anos, por volta das 18h30. “Bruce teve alta, está muito assustado. Por zelar pela saúde dele, optamos por não chamar a imprensa na hora. Agradeço muito o apoio de todos vocês e peço que continuem acompanhando o desfecho do caso. Muito obrigado. Mas o Bruce, graças ao nosso Senhor Jesus, está bem”, afirmou.

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O caso aconteceu na segunda-feira (15/6), quando Bruce estava em frente ao estabelecimento comercial do qual Alexandre é proprietário. Segundo o empresário, um homem caminhava pela calçada quando o cachorro começou a latir em sua direção.

De acordo com as investigações, o homem, identificado como um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de 42 anos, sacou uma arma e efetuou cinco disparos contra o animal. Pelo menos um dos tiros atingiu o abdômen do cão.

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Após o caso ganhar repercussão, o militar se apresentou na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil na terça-feira (16/6). Segundo a Polícia Civil, o sargento foi ouvido e liberado após prestar depoimento. O tutor do animal também foi interrogado na unidade especializada.

Bruce foi submetido a atendimento veterinário e, conforme os médicos, o projétil atravessou o corpo sem atingir órgãos vitais. Apesar da recuperação física, o tutor afirma que o cachorro ainda está bastante assustado. As investigações sobre o caso continuam.

Relembre todo o caso



À Polícia Militar, Alexandre relatou que estava na porta do estabelecimento comercial do qual é proprietário quando um homem caminhava pela calçada. O cachorro então começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.

Assustado, o pet correu. O tutor tentou protegê-lo e chegou a se colocar à frente do cachorro. No entanto, o animal voltou em direção ao suspeito, que realizou novos disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen do cachorro.

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O proprietário da loja conseguiu segurar e travar a arma do suspeito. Enquanto isso, um funcionário recolheu o cachorro ferido e o levou para o interior do estabelecimento. O suspeito então foi embora sem dizer nada.

O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com a médica responsável, Jéssica Sabrina Gonçalves, o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais.

Após o suspeito ser identificado como sargento, a Polícia Militar informou que "tomou conhecimento do fato e tomará todas as providências cabíveis. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e com a transparência na sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse a corporação por meio de nota.