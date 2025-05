Mulher é condenada por agredir cães de estimação com pá de jardim

Vídeo mostra Elizabeth Perrin atacando cachorros com uma pá de metal - (crédito: Reprodução/Daily Mail)

Um vídeo em que uma mulher inglesa ataca os próprios animais de estimação, cachorros da raça buldogue francês, foi divulgado nesta quinta-feira (22/5) pelo portal britânico Daily Mail. O episódio ocorreu no fim de 2020 no quintal de Elizabeth Perrin, de 52, localizado no município de Grande Manchester, na Inglaterra.

O registro mostra o momento em que a dona da casa empunha uma pá de metal acima da cabeça antes de atirá-la contra diversos animais, que gritam de dor. Não se sabe quantos deles foram atacados, mas é possível identificar a violência contra três buldogues franceses que estavam em um dos cantos.

Dois deles foram atingidos na cabeça e o terceiro caiu de costas e teve dificuldade para se levantar devido à força do golpe. Depois disso, a mulher se vira para o restante dos cachorros, para os quais grita "próximo", como se se preparasse para atacá-los em seguida.

A um inspetor da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) — entidade britânica que promove o bem-estar animal — que investigou a propriedade em 2021, Elizabeth e o então namorado dela, Trevor Hague, disseram que tinham 20 cães de estimação.

Ao observar os animais e uma área aberta onde eles eram mantidos, o agente notou que um buldogue francês, que estava deitado e não interagia com os outros cachorros, exalava um cheiro ruim. “Ao examiná-lo mais de perto, notei várias perfurações nas patas dianteiras dele, havia um pouco de sangue ao redor das orelhas e outras perfurações ao redor da virilha”, conta ao Daily Mail.

O inspetor e o casal levaram o cachorro até uma clínica veterinária, onde o animal teve de ser sacrificado devido à gravidade dos ferimentos. O corpo dele foi recolhido de um crematório pelo agente dois dias depois da morte e entregue à polícia como prova.

Em outros vídeos obtidos por ele algum tempo depois, é possível ver o namorado de Elizabeth chutando um dos cães no tronco e a mulher batendo diversas vezes em outro com um cabo de vassoura. Ele diz que identificou o casal nos vídeos, pois havia encontrado com eles em diversas ocasiões.

No tribunal, os agressores afirmaram que “só batiam ou chutavam os cachorros para separá-los quando eles brigavam”. Eles concordaram em entregar os dois animais que apareciam nos vídeos aos cuidados da RSPCA, mas, cerca de um mês depois, o inspetor recebeu o vídeo em que Elizabeth bate nos outros cães com a pá de jardim.

Um relatório feito por veterinário que assistiu ao registro revela que os buldogues que foram atingidos pela pá sofreram traumatismo contundente. O especialista também afirmou que a mulher não atendia as necessidades dos animais nem mesmo no que diz respeito ao espaço proporcionado a eles.

Trevor Hague admitiu a culpa e teria expressado remorso, segundo o Daily Mail. Ele foi proibido pela justiça inglesa de ter cachorros por seis meses e teve de pagar, além dos custos do processo, uma multa de 604 euros (cerca de R$ 3,9 mil). Já Elizabeth Perrin recebeu uma pena de 12 meses de serviço comunitário, acompanhada de 16 semanas de toque de recolher pela noite. Ela admitiu ter causado “sofrimento desnecessário” a três cães, provocando traumas devido à violência, e não ter atendido às necessidades deles, inclusive em relação ao espaço.