Adolescente de 14 anos é morta em terreno após ser atraída por "amigo"

Uma adolescente de 14 anos foi assasinada em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, no último dia 14/06. O corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio. Três dias após o crime, na quarta-feira (17/6), o suspeito de cometer o crime foi preso pela Polícia Civil do Paraná.
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As investigações começaram logo depois da localização do corpo da vítima. Os policiais ouviram familiares e testemunhas para reconstruir os últimos passos da adolescente e identificar quem esteve com ela antes da morte.
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Segundo o delegado Marcelo Pereira Dias, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que a jovem chegou ao terreno acompanhada de um homem. Posteriormente, ele foi identificado e reconhecido pelos familiares da vítima como um amigo próximo.
Ao ser interrogado, o jovem confessou o crime. Ele afirmou que o homicídio não teria sido premeditado, embora tenha admitido que atraiu a adolescente até o local onde o crime ocorreu. De acordo com o depoimento do jovem, a motivação estaria relacionada à suspeita de que a vítima tivesse ligação com ameaças que ele vinha recebendo no bairro onde ambos moravam. Questionado sobre a possibilidade de violência sexual, o investigado negou.
Além da prisão, os policiais cumpriram mandado de busca na residência do suspeito. No imóvel, foram apreendidos o celular e os chinelos da adolescente, além de roupas pertencentes ao investigado que apresentavam vestígios de sangue.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam. A equipe trabalha na reconstituição dos trajetos percorridos pelo autor e pela vítima antes e depois do crime e aguarda a conclusão de exames periciais que podem contribuir para o esclarecimento completo do caso. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.
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