Redes sociais da Meta apresentam instabilidade nesta terça (23)

Ainda não se sabe o que causou os problemas - (crédito: Lionel BONAVENTURE/AFP)

Quem tentou acessar o Instagram, o Whatsapp e até o Facebook no fim de tarde desta terça-feira (23/6) pode ter tido problemas para visualizar as publicações do feed e stories. As redes sociais apresentaram instabilidade, com um pico de notificações de problemas por volta das 18h, segundo o sistema Down Detector.

No X, antigo Twitter, usuários confusos relataram tela preta no feed e demora no recebimento de mensagens. Junto ao Instagram, as empresas pertencem à Meta, de Mark Zuckerberg.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Caiu instagram, whatsapp e facebook. Alguem vai trabalhar essa madrugada inteira...", brincou um dos internautas. A maioria dos alertas de queda na rede social foi reportada em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Até a publicação desta matéria, ainda não se sabe o que causou a pane. O Correio entrou em contato com a Meta e aguarda por mais atualizações.

Matéria em atualização.