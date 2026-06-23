InícioBrasil
Pane no sistema

Redes sociais da Meta apresentam instabilidade nesta terça (23)

Pico de notificações de problemas foi durante o fim da tarde nas capitais brasileiras

Ainda não se sabe o que causou os problemas - (crédito: Lionel BONAVENTURE/AFP)
Ainda não se sabe o que causou os problemas - (crédito: Lionel BONAVENTURE/AFP)

Quem tentou acessar o Instagram, o Whatsapp e até o Facebook no fim de tarde desta terça-feira (23/6) pode ter tido problemas para visualizar as publicações do feed e stories. As redes sociais apresentaram instabilidade, com um pico de notificações de problemas por volta das 18h, segundo o sistema Down Detector. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No X, antigo Twitter, usuários confusos relataram tela preta no feed e demora no recebimento de mensagens. Junto ao Instagram, as empresas pertencem à Meta, de Mark Zuckerberg.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Caiu instagram, whatsapp e facebook. Alguem vai trabalhar essa madrugada inteira...", brincou um dos internautas. A maioria dos alertas de queda na rede social foi reportada em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza. 

Até a publicação desta matéria, ainda não se sabe o que causou a pane. O Correio entrou em contato com a Meta e aguarda por mais atualizações. 

Matéria em atualização.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 23/06/2026 19:05 / atualizado em 23/06/2026 19:11
SIGA
x