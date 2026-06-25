Casa desaba no Rio e bombeiros buscam crianças sob escombros

Casa desaba na Ilha do Governador e bombeiros buscam crianças sob escombros - (crédito: Lohrrany Alvim)

*Por Eduarda Soares e Lohrrany Alvim, da Tupi

O Corpo de Bombeiros resgatou duas pessoas e segue em busca de vítimas após o desabamento de uma edificação na Comunidade Praia da Rosa, no Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, registrado na manhã desta quinta-feira (25/6).

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Segundo informações iniciais do portal Alerta Ilha 24h, uma mãe e uma filha que estavam confinadas nos escombros já foram retiradas pelos bombeiros. Ainda segundo o veículo, apesar de terem sofrido escoriações, elas passam bem.

O acionamento aconteceu por volta de 7h30 da manhã. De acordo com os bombeiros, outras duas pessoas são procuradas na área atingida. Até o momento, não há confirmação sobre o estado delas.Para a operação, foram mobilizadas equipes do Quartel da Ilha do Governador (19º GBM), do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães, com apoio de viaturas e equipamentos especializados.