Pastor Márcio Poncio publicou mensagem sobre legado horas antes de ser preso

O pastor Márcio Poncio publicou mensagem nas redes sociais sobre sua trajetória e o impacto de sua atuação poucas horas antes de ser preso pela Polícia Federal (PF). Na manhã desta quinta-feira (2/7), ele foi alvo da quinta fase da Operação Unha e Carne, que investiga o suposto vazamento de informações sigilosas para integrantes do Comando Vermelho (CV), além de um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à chamada Máfia do Cigarro

Na publicação feita no Instagram, na noite de quarta-feira (1º), Poncio compartilhou um vídeo relembrando sua história pessoal e profissional. Na legenda, afirmou que sua trajetória foi construída com "esforço, perseverança e a certeza de que desistir nunca seria uma opção".

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Também declarou que acredita que "o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas na quantidade de vidas que conseguimos transformar". O vídeo destacava que seu primeiro emprego, aos 18 anos, foi em uma fábrica de tabaco e relembra sua vida familiar ao lado da esposa, Simone Poncio, e dos filhos. O perfil de Márcio na rede social foi desativado na manhã de hoje.



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Conhecido nas redes sociais como líder da família Poncio, Márcio reúne mais de 500 mil seguidores e costuma compartilhar conteúdos sobre sua rotina, atividades religiosas e posicionamentos em resposta às críticas dirigidas ao clã. A família ganhou notoriedade nacional ao longo dos últimos anos por sucessivas polêmicas envolvendo relacionamentos e exposições da vida pessoal, especialmente dos filhos, o cantor Saulo Poncio e a deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ).

Além do mandado de prisão contra o pastor, a operação da PF também teve como alvos o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, e o contraventor Adilsinho. Ambos já se encontravam custodiados em unidades prisionais quando as ordens judiciais foram cumpridas. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Segundo a Polícia Federal, a nova fase da Operação Unha e Carne busca aprofundar as investigações sobre indícios de lavagem de dinheiro envolvendo integrantes da nova cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro e possíveis conexões com agentes dos Poderes Executivo e Legislativo. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital fluminense e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Também foi determinado o sequestro de bens e valores de até R$ 22 milhões.

Pastor evangélico ligado à Igreja da Nuvem, Márcio é conhecido como "pastor do cigarro" pela atuação no setor do tabaco. A defesa do empresário e influenciador não havia se manifestado sobre as acusações até a publicação desta reportagem.