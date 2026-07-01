Cacique Raoni é transferido para a UTI após apresentar quadro de hemorragia

O defensor emblemático da floresta amazônica de 94 anos deu entrada no Hospital São Paulo com "obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração" - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O líder indígena brasileiro Raoni Metuktire, conhecido como Cacique Raoni, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar um quadro de hemorragia digestiva alta, informou o Hospital São Paulo, da Unifesp, onde foi internado no dia 19 de junho.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Raoni foi submetido a uma endoscopia na última terça-feira, 30, que identificou um "sangramento ativo no estômago e no duodeno, controlado prontamente". Ainda segundo o Hospital, foi identificado um pneumotórax no pulmão direito, que foi drenado sem intercorrências.

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O cacique foi transferido para a UTI para monitorar o quadro e segue "consciente, respondendo a comandos, estável, respirando em ar ambiente e evoluindo sem febre".

O defensor emblemático da floresta amazônica de 94 anos deu entrada no Hospital São Paulo com "obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração". No dia seguinte, ele foi submetido a uma cirurgia.

Raoni estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), desde o dia 14, após sofrer vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.

Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização neste ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Quem é Cacique Raoni

Reconhecido internacionalmente por sua defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até há pouco tempo.

Apesar de visivelmente debilitado, em abril ele participou do Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do Brasil, que reúne a cada ano em Brasília milhares de líderes e povos originários para reivindicar direitos, território e políticas públicas.

O cacique se tornou conhecido nos anos 1970, quando militava contra uma estrada transamazônica durante a ditadura militar. Ele fez sua primeira turnê internacional em 1989, após receber o músico britânico Sting na Amazônia.