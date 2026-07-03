Padre flagrado com noiva de fiel aciona Justiça contra emissoras

Padre flagrado com noiva de fiel entra na Justiça e move processo contra Globo, Record e SBT - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luciano Braga Simplício, padre que viralizou após ter sido flagrado com a noiva de um fiel em uma casa paroquial de Nova Maringá (MT), cidade a 392 km de Cuiabá, está processando a Globo, Record e SBT.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o sacerdote acusa as emissoras de estimular o linchamento virtual de sua imagem por terem exibido um vídeo do momento em questão, visto que, desde o vazamento do vídeo, a Igreja Católica passou a investigá-lo por conduta inadequada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O padre em questão pede a retirada de conteúdos do ar, além de indenização por danos morais de R$ 300 mil. Procuradas, as TVs afirmam que não comentam processos em andamento.

No processo, os advogados de Luciano Braga Simplício alegam que ele não consegue mais exercer seu trabalho sem ser confrontado na internet e na cidade onde mora. "Ele passou a ter uma vida ruim com a exposição em massa de um mal-entendido", afirma sua defesa.

Em decisão liminar, a 2ª Vara de Justiça de São José de Rio Claro (MT) determinou que as TVs retirassem de suas redes sociais vídeos sobre o padre e não divulgassem qualquer informação sobre seus planos. A Globo recorreu da decisão judicial e alegou que a liminar feria a liberdade de imprensa e configurava censura prévia.

O desembargador Ricardo Gomes de Almeida, da 1ª Câmara do Direito Privado do TJ-MT (Tribunal de Justiça do Mato Grosso), entrou em concordância, e revogou as obrigações da liminar para a emissora carioca. Ainda não há previsão de julgamento definitivo.

O texto Padre flagrado com noiva de fiel entra na Justiça e move processo contra Globo, Record e SBT foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.