PF deflagra Operação Exchange e mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos. - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3/7), a Operação Exchange. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Segundo as apurações, o grupo movimentava recursos para a facção criminosa PCC através de um sistema financeiro altamente estruturado.

Segundo a PF, mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo/SP, em endereços localizados nas cidades de São Paulo/SP, Santos/SP, Praia Grande/SP e Santana de Parnaíba/SP.

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Além das prisões e buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos alvos no montante total de R$ 10,4 bilhões.

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