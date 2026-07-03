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PF deflagra Operação Exchange e mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC

Ação da PF cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em investigação que apura lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos. - (crédito: Reprodução)
Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos. - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3/7), a Operação Exchange. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Segundo as apurações, o grupo movimentava recursos para a facção criminosa PCC através de um sistema financeiro altamente estruturado.

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Segundo a PF, mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo/SP, em endereços localizados nas cidades de São Paulo/SP, Santos/SP, Praia Grande/SP e Santana de Parnaíba/SP. 

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Além das prisões e buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos alvos no montante total de R$ 10,4 bilhões.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 03/07/2026 07:38 / atualizado em 03/07/2026 07:42
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