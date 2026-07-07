CazéTV se manifesta sobre publicidade de bets e nega irregularidades

CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de exibição da Copa do Brasil - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O canal CazéTV se manifestou, nesta segunda-feira (6/7), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as investigações sobre supostas práticas abusivas com propagandas de bets durante as transmissões da Copa do Mundo 2026. O documento da defesa foi tornado público pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Na manifestação, a CazéTV nega qualquer irregularidade e afirma ter promovido espontaneamente ajustes no formato de publicidade de apostas esportivas à medida que o debate público acontecia e o caso ganhava atenção de órgãos reguladores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A empresa também afirma reconhecer que “o formato espontâneo e integrado de suas transmissões, no qual os apresentadores interagem de forma natural com os conteúdos no ar, seja de que segmento for, pode gerar no espectador uma percepção mais envolvente do conteúdo publicitário”.

Em junho, o Ministério da Justiça determinou a abertura de uma averiguação preliminar do canal de transmissões esportivas para apurar a eventual violação do Código de Defesa do Consumidor, além de práticas abusivas e o possível descumprimento das normas de comunicação comercial aplicáveis às bets.

Leia também: Plataforma gratuita oferece assistência em saúde mental para jovens



Um dos vídeos citados pelo Ministério para fundamentar a averiguação, é a transmissão da partida entre Argentina e Áustria, onde são divulgadas apostas com odds de 3.00 para 4.00.

Na ocasião, os comentaristas do canal anunciam que uma plataforma de bets oferecia ao apostar uma “segunda chance”, criando o que o Ministério entendeu como um atrativo à oferta e um incentivo à adesão imediata à promoção.

Sobre os comentários feitos pelos apresentadores, a defesa afirma que as “análises espontâneas” feitas por narradores e comentaristas integram a liberdade de expressão jornalística e a linguagem própria do formato, não veiculando oferta comercial definida pelo anunciante.

Entre os mecanismos adotados pelo canal durante as transmissões, a defesa aponta a exibição de mensagens à respeito da responsabilidade nas apostas e a indicação de exclusividade para maiores de 18 anos.

“A CazéTV reconhece que o mercado de publicidade de apostas em transmissões esportivas ao vivo, em ambiente digital, é um fenômeno recente e que a formalização integral de seus processos internos é tarefa contínua”, diz o documento.

O canal, criado em 2022, bateu recordes de audiência com a transmissão dos jogos da Copa do Mundo e desbancou canais da TV aberta. Recentemente, a CazéTV também anunciou que adquiriu os direitos para a exibição da Eurocopa e dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ambos em 2028.