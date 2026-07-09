Mãe de menina chutada pelo pai denuncia crime após ver imagens nas redes

O suspeito prestou depoimento à Polícia Civil na quarta-feira (8/7) e responderá pelo crime de lesão corporal - (crédito: Reprodução redes sociais)

A mãe da menina de três anos agredida pelo pai em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência depois de assistir às imagens da violência que passaram a circular nas redes sociais.

O caso aconteceu no domingo (5/7), foi flagrado por câmeras de segurança e o homem prestou depoimento à corporação na quarta-feira (8/7).

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As gravações mostram o suspeito caminhando pela rua com a filha, de três anos, e outro filho, de cinco. Em determinado momento, ele desfere um chute contra a menina, que cai no chão. O vídeo não registrou áudio.

Na sequência, um homem que presencia a cena se aproxima e tenta intervir, mas é confrontado pelo pai das crianças. Pouco depois, a menina se levanta e o grupo deixa o local.

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Segundo o delegado Anderson Andrei, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o episódio e o investigado responderá pelo crime de lesão corporal.

"A vítima foi identificada, bem como a genitora. Os familiares já foram ouvidos, em primeiro momento. A maior preocupação da Polícia Civil foi com o bem-estar da criança e garantir a segurança dela", disse o delegado.

Além da investigação, a corporação solicitou medidas protetivas de urgência em favor da menina, do irmão e da mãe. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a situação.

Agressão foi registrada por câmaras de segurança

As imagens que deram origem à investigação foram captadas por câmeras de monitoramento instalads em uma via pública de Francisco Beltrão. O vídeo mostra o homem caminhando com os dois filhos enquanto carregava sacolas.

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Durante o trajeto, como mencionado, ele se vira e atinge a filha com um chute, derrubando a criança. A gravação começou a circular nas redes sociais e foi dessa forma que a mãe tomou conhecimento da agressão, o que motivou o registro da ocorrência e o início da apuração pela Polícia Civil.