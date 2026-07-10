Namorada é suspeita de ajudar a matar companheiro a tiros em Minas

PMMG disse que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas - (crédito: PMMG/Divulgação)

Um homem de 34 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (10/7), no Bairro Belo Vale, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 0h20, na Avenida Vinte e Um de Abril. A irmã da vítima, de 38 anos, contou aos policiais que ouviu diversos disparos de arma de fogo e, em seguida, percebeu pessoas correndo em direção a um beco. Ao sair de casa, encontrou o irmão caído na rua.

Ainda conforme o relato da mulher, ela viu a namorada da vítima entregando uma arma para uma pessoa desconhecida. A testemunha afirmou ainda que a companheira do irmão é envolvida com o tráfico de drogas em outro aglomerado da região.

De acordo com a PM, o homem já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio anteriormente. Durante os levantamentos, os militares localizaram um veículo abandonado em uma área de mata nos fundos da rua onde ocorreu o assassinato.

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Pouco depois, uma equipe abordou um homem que conduzia uma motocicleta em uma estrada de terra próxima ao local. Aos policiais, ele afirmou que havia recebido mensagens para buscar os suspeitos do crime nesta mata e levá-los até o Bairro São Judas Tadeu.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por três disparos no tórax e por vários tiros na cabeça e no rosto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e a motocicleta foi apreendida.

A ocorrência não informa se o motociclista foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.