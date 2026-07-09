Pai que chutou filha também é investigado por agredir enteado

Os delegados da PCPR Ricardo Moraes e Anderson Andrei durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9/7) - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Paraná informou, nesta quinta-feira (9/7), que o homem preso por chutar o rosto da própria filha, de 3 anos, já era investigado por outros episódios de violência contra crianças da família. Segundo os delegados responsáveis pelo caso, há indícios de que o enteado do suspeito, um menino de 5 anos, também tenha sido vítima de agressões anteriores.

De acordo com o delegado Ricardo Moraes, esses novos elementos surgiram durante a investigação iniciada após a divulgação das imagens da agressão contra a menina. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que decretaram a prisão nesta quinta-feira.

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"O contexto da investigação indica que aquela agressão não foi a única. Há indícios de que o outro menino, de 5 anos, também teria sofrido agressões anteriores", afirmou o delegado durante entrevista coletiva.

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O responsável pelas investigações destacou que, além das imagens registradas por câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos colhidos pela investigação apontam, em tese, lesões causadas anteriormente no enteado.

A Polícia Civil também esclareceu que o investigado não estava foragido. Segundo a corporação, como a agressão ocorreu no domingo (5/7) e só foi comunicada oficialmente à corporação na terça-feira (7/7), não havia mais situação de flagrante. Por isso, foi necessário reunir elementos suficientes para fundamentar o pedido de prisão preventiva.

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Apesar da violência registrada nas imagens, a polícia informou que a menina passou por exame de corpo de delito e, até o momento, não foram constatadas lesões aparentes. A mãe e as duas crianças também foram incluídas em medidas protetivas para impedir qualquer contato com o investigado enquanto as investigações continuam.