Hipergamia é tendência na Geração Z, que prioriza a estabilidade

A Geração Z tem priorizado relações com propósito definido, valorizando a leveza e a estabilidade em seus relacionamentos - (crédito: Divulgação)

A Geração Z tem priorizado a saúde mental, o que reflete diretamente nas suas escolhas de relacionamento. Para esses jovens, estabilidade financeira, uma boa noite de sono e relações saudáveis ganharam mais importância do que o sexo.

Uma pesquisa da EduBirdie com 2 mil participantes mostrou que 67% dos entrevistados preferem dormir tranquilamente a fazer sexo. Outros 59% afirmaram que seu foco é alcançar o sucesso pessoal.

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Este comportamento ajuda a explicar o crescimento da hipergamia, a busca por parceiros com nível social e econômico superior. Um levantamento do MeuPatrocínio com o Instituto QualiBest revelou os tipos de relacionamento mais procurados por mulheres da Geração Z em sites de namoro.

Os dados apontam que 24% delas buscam a hipergamia, também chamada de relacionamento Sugar. O percentual é o mesmo para o micro-romance, uma relação breve e intensa. Outras 20% procuram a agamia, na qual não há parceiro fixo ou vínculo romântico.

Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo da plataforma, afirma que essa geração tem mais consciência sobre saúde mental e responsabilidade emocional. "Optando por um modelo de relacionamento mais prático e descomplicado, como a hipergamia, por ser uma escolha que valoriza a leveza", destaca.

Maturidade como critério

A busca por leveza também aparece na sapiosexualidade, a atração sexual ou romântica baseada em inteligência e educação. Nesse caso, o interesse pelo outro está ligado ao seu intelecto.

“A Sapiosexualidade nada mais é do que a atração por pessoas inteligentes”, explica Bittencourt. Ele acrescenta que homens maduros podem proporcionar conversas cultas e estabilidade financeira e emocional, além de vivências como viagens e restaurantes de luxo.

As jovens da Geração Z têm valorizado relações com propósito definido, evitando ambiguidades e jogos de interesse. Diferente de gerações anteriores, que aceitavam incertezas no processo, esse público busca um parceiro inteligente, bem-sucedido e objetivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.