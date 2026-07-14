Anitta faz acordo e pagará R$ 33 mil por uso de imagem indevida

A ação foi ajuizada em 2023 e Poliana pedia R$ 150 mil por danos morais - (crédito: Brunini)

A 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) homologou em junho um acordo entre a cantora Anitta e a promotora de vendas Poliana da Silva Ribeiro que a processou por uso indevido de imagem. O valor já foi pago no início de julho.

Segundo os termos do acordo obtidos pelo Correio, Anitta se comprometeu a pagar R$ 33 mil e a não apresentar novos recursos. Em contrapartida, Poliana concederá quitação ampla, geral e irrevogável sobre os valores discutidos na ação, ou seja, declara que não ter mais nada a reclamar em relação ao caso.

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A ação foi ajuizada em 2023 e Poliana pedia R$ 150 mil por danos morais, após alegar que sua imagem foi utilizada sem autorização em uma publicação feita pela cantora para divulgar uma música recém-lançada em 2022. Em junho de 2025, a 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o entendimento de que o vídeo já circulava amplamente nas redes sociais como um "meme" e que não ficou comprovado prejuízo decorrente da publicação.

A autora recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Durante a tramitação do recurso na 14ª Câmara de Direito Privado, as partes chegaram a um acordo.

Relembre

O meme foi publicado pela cantora para divulgar Versions of Me, o quinto álbum de estúdio da cantora. Em uma post nas redes sociais, Anitta usou o meme, onde várias pessoas aparecem dançando, para pedir aos fãs que ouvissem o novo trabalho.