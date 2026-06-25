Anitta detona Rodrigo Branco após condenação por racismo

Anitta usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (25) para se manifestar contra Rodrigo Branco, após o empresário ter sido condenado por racismo por causa de declarações feitas sobre Thelma Assis, campeã do BBB 20.

O caso, que voltou á tona após o empresário ter publicado um vídeo se desculpando pelo ocorrido, também colocou em evidência o posicionamento de outras celebridades diante do caso, que saíram em defesa do acusado e declararam apoio.

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Através do Instagram, Anitta se manifestou acerca do assunto, após deixar de segui-lo na plataforma.

"Racismo é crime. Quem comete é racista e deve lidar com as consequência de seus atos assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometem esse crime", iniciou.

Na sequência, a cantora assegurou que não "passa pano" para amigos que cometem crimes.

"As relações pessoais e de amizade entre mim e qualquer pessoa JAMAIS vão se sobressair a um ato tão vergonhoso, nojento e criminoso. O fato de eu não ser mais tão ativa nas redes sociais quanto eu era antes não significa JAMAIS que eu esteja apoiando alguém diante de uma coisa tão indiscutível", escreveu.

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Por fim, Anitta comentou sobre os elogios que o empresário tem recebido por seu pedido de desculpas.

"Aprender todos os dias é o mínimo que devemos fazer. Ninguém tem que receber parabéns por isso e eu tenho essa consciência, avaliou.