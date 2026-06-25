Anitta detona Rodrigo Branco após condenação por racismo

Anitta usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (25) para se manifestar contra Rodrigo Branco, após o empresário ter sido condenado por racismo por causa de declarações feitas sobre Thelma Assis, campeã do BBB 20.
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O caso, que voltou á tona após o empresário ter publicado um vídeo se desculpando pelo ocorrido, também colocou em evidência o posicionamento de outras celebridades diante do caso, que saíram em defesa do acusado e declararam apoio.
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Através do Instagram, Anitta se manifestou acerca do assunto, após deixar de segui-lo na plataforma.
"Racismo é crime. Quem comete é racista e deve lidar com as consequência de seus atos assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometem esse crime", iniciou.
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Na sequência, a cantora assegurou que não "passa pano" para amigos que cometem crimes.
"As relações pessoais e de amizade entre mim e qualquer pessoa JAMAIS vão se sobressair a um ato tão vergonhoso, nojento e criminoso. O fato de eu não ser mais tão ativa nas redes sociais quanto eu era antes não significa JAMAIS que eu esteja apoiando alguém diante de uma coisa tão indiscutível", escreveu.
Por fim, Anitta comentou sobre os elogios que o empresário tem recebido por seu pedido de desculpas.
"Aprender todos os dias é o mínimo que devemos fazer. Ninguém tem que receber parabéns por isso e eu tenho essa consciência, avaliou.
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