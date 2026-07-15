Advogado desaparecido em São Paulo é encontrado morto

Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar a causa da morte e esclarecer as circunstâncias do caso - (crédito: Divulgação/Governo de SP)

A Polícia Civil de São Paulo identificou o corpo do advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (10/7). A vítima havia sido encontrada morta no mesmo dia, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, mas permaneceu sem identificação até a última terça-feira, 14, por estar sem documentos. O caso é investigado como morte suspeita.

Segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais, Pedro foi visto pela última vez por volta das 0h48 de sexta-feira, após passar por bares na Vila Madalena, também na zona oeste da capital. Hospedado no Hotel Mercure JK, na Vila Olímpia, o advogado não retornou ao local. O último registro de atividade em sua conta no WhatsApp ocorreu por volta das 5h daquele dia.

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A Polícia Civil de São Paulo identificou o corpo do advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (10/7) (foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ainda na madrugada de sexta-feira para atender a uma ocorrência na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros. No local, encontraram um homem caído na via. A apuração inicial apontou que ele teria passado mal antes de cair.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte. Segundo a SSP, a vítima não apresentava lesões aparentes. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde permaneceu sem identificação até a confirmação da identidade por meio de exames e do reconhecimento feito pela família.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como morte suspeita. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar a causa da morte e esclarecer as circunstâncias do caso.