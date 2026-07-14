Morre aos 97 anos Vicência Bretas Tahan, última filha viva de Cora Coralina

Autora do livro "Cora Coragem, Cora Poesia" ajudou a preservar por décadas o legado da mãe, uma das maiores vozes da literatura brasileira - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Vicência Bretas Tahan, última filha viva da poetisa Cora Coralina, morreu na tarde desta terça-feira (14/7), aos 97 anos. Ela estava internada havia 40 dias no Hospital do Coração, em São Paulo, em decorrência de problemas cardíacos.

A informação foi divulgada pelo Museu Casa de Cora Coralina, na Cidade de Goiás, e confirmada pelo Correio. Em nota, o museu lamentou a perda e ressaltou o papel de Vicência na preservação da memória e da obra da mãe. A instituição ainda afirmou que a morte encerra um capítulo da história da família da escritora goiana, mas que sua lembrança seguirá associada ao legado que ela ajudou a manter vivo.

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Ao Correio, familiares de Vicência destacaram que o Hospital do Coração garantiu o melhor tratamento possível e que a idade avançada da herdeira de Cora acabou gerando complicações graves de saúde. De acordo com a família, a partida de Vicência foi recebida com paz e gratidão pelos anos vividos juntos.

Nascida em 24 de setembro de 1928, Vicência completaria 98 anos em setembro deste ano. Era a filha caçula de Cora Coralina e, além de guardiã da memória materna, também se dedicou à escrita: é autora do livro "Cora Coragem, Cora Poesia", obra na qual reuniu relatos sobre a vida e a trajetória de uma das vozes mais importantes da literatura brasileira.

Segundo familiares, a família optou pela cremação do corpo e deve realizar uma cerimônia de despedida reservada, em São Paulo, sem grande exposição pública. Vicência deixa quatro filhos, netos, outros familiares e amigos. Com sua morte, os herdeiros passam agora a responder pelos direitos autorais das obras de Cora Coralina que estavam sob os cuidados da filha.