Tiroteio em loja deixa dois mortos e três feridos no Paraná

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio em uma loja de conveniência em Campo Mourão, no norte do Paraná, na noite de sexta-feira (17/7). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. O vídeo mostra a ação do criminoso que vitimou Marcio Geraldo e Michael Zachytko.
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Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, o autor do crime passou pelo estabelecimento comercial e retornou em seguida, efetuando diversos disparos contra as pessoas que estavam no local. Entre os três feridos, um permanece em estado grave. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.
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Imagens de câmeras de segurança registraram a dinâmica do ataque a tiros que deixou 3 pessoas mortas e 2 feridas na noite desta sexta-feira (17), em uma conveniência na esquina da Avenida Guilherme de Paula Xavier com a Rua Mato Grosso, em Campo Mourão. pic.twitter.com/PILv1iQwWI— Preto no Branco (@pretonobrancop1) July 18, 2026
Prisões na investigação
Uma pessoa foi presa na investigação, mas a polícia ainda procura o autor dos disparos, que já foi identificado, mas a identidade não foi divulgada para não comprometer a investigação.
*Com informações da Agência Estado