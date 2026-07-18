InícioBrasil
VIOLÊNCIA

Tiroteio em loja deixa dois mortos e três feridos no Paraná

Motivação do crime ainda é apurada pela polícia. Uma pessoa está internada em estado grave

Tiroteio em loja do Paraná - (crédito: Reprodução/X/@pretonobrancop1)
Tiroteio em loja do Paraná - (crédito: Reprodução/X/@pretonobrancop1)

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio em uma loja de conveniência em Campo Mourão, no norte do Paraná, na noite de sexta-feira (17/7). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. O vídeo mostra a ação do criminoso que vitimou Marcio Geraldo e Michael Zachytko.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, o autor do crime passou pelo estabelecimento comercial e retornou em seguida, efetuando diversos disparos contra as pessoas que estavam no local. Entre os três feridos, um permanece em estado grave. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Prisões na investigação

Uma pessoa foi presa na investigação, mas a polícia ainda procura o autor dos disparos, que já foi identificado, mas a identidade não foi divulgada para não comprometer a investigação.

*Com informações da Agência Estado

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 18/07/2026 17:00 / atualizado em 18/07/2026 17:32
SIGA
x