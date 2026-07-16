Como os índices de violência na região Norte mudaram em uma década

Dados levantados pelo Atlas da Violência 2026 e do Mapa da Segurança Pública 2026 mostram que a região Norte do Brasil teve diminuição significativa dos índices de violência entre 2014 e 2024. Indicadores operacionais revelam respostas distintas de diferentes estados diante do avanço do crime.

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O estado do Pará teve a maior redução de homicídios da região no recorte em questão. O estado teve queda de 36,4%. O índice saiu de 43,1 para 27,4 mortes por 100 mil habitantes. Enquanto isso, o Amapá teve aumento de 30,2% e se tornou o dono da maior taxa de homicídios de todo o Brasil. Mesmo que em ritmos mais moderados, Amazonas e Rondônia também reduziram os números. A menor taxa é a de Tocantins.

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Em 2025, o Pará também somou outros números de expressão. Ali, concentram-se 27,8% de todas as armas de fogo apreendidas na região. Também liderou os mandados de prisão, com 7.046 mil ordens judiciais executadas. O número corresponde a quase um terço de todas as prisões realizadas por lá.

Em relação a quantidade de pessoas desaparecidas, o Pará encerrou o ano de 2025 com taxa de 14,21 por 100 mil habitantes, a segunda menor do país, atrás apenas do Mato Grosso do Sul. O montante está abaixo da média nacional (39,94).

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Os dois levantamentos são responsáveis por analisar dimensões diferentes da segurança pública. O Atlas da Violência acompanha a evolução dos indicadores ao longo de uma década. Já o Mapa da Segurança Pública, a atuação das forças policiais em um recorte anual, com dados como o cumprimento de mandados e apreensão de armas, por exemplo.