InícioBrasil
Saúde pública

"A força do SUS passa pela qualidade dos seus profissionais", diz Lula

Em vídeo publicado no X, o petista elogiou o trabalho de médicos e enfermeiros brasileiros. A qualidade do atendimento prestado no país se compara aos sistemas mais avançados internacionalmente, afirmou

Médicos do SUS - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil )
Médicos do SUS - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (20/7) que o Sistema Único de Saúde (SUS) possui profissionais entre os melhores do mundo. Ele também destacou os avanços tecnológicos na área da saúde, como a cirurgia robótica e os tratamentos ortobiológicos, como fatores que devem elevar o padrão de atendimento nos hospitais federais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em vídeo publicado na rede social X, o petista elogiou o trabalho de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, afirmando que a qualidade do atendimento prestado no Brasil se compara aos sistemas mais avançados internacionalmente. “É um grande salto esse que nós estamos dando agora”, disse o presidente ao citar a incorporação da cirurgia robótica e de tratamentos que utilizam células do próprio paciente para evitar procedimentos mais invasivos, como a colocação de próteses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Lula também afirmou que o Brasil ocupa posição de destaque na área de ortopedia. Segundo ele, o país está “entre os primeiros” em qualidade de atendimento e é o melhor da América do Sul nesse segmento.

Na postagem, o presidente projetou, ainda, a retomada do protagonismo dos hospitais federais do Rio de Janeiro e dos institutos nacionais de saúde. De acordo com Lula, essas unidades voltarão a ser referências em atendimento especializado não apenas para o Brasil e a América Latina, mas também para pacientes de outras partes do mundo.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Tags

Por Fernanda Strickland
postado em 20/07/2026 17:40 / atualizado em 20/07/2026 17:41
SIGA
x