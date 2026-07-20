"A força do SUS passa pela qualidade dos seus profissionais", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (20/7) que o Sistema Único de Saúde (SUS) possui profissionais entre os melhores do mundo. Ele também destacou os avanços tecnológicos na área da saúde, como a cirurgia robótica e os tratamentos ortobiológicos, como fatores que devem elevar o padrão de atendimento nos hospitais federais.

Em vídeo publicado na rede social X, o petista elogiou o trabalho de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, afirmando que a qualidade do atendimento prestado no Brasil se compara aos sistemas mais avançados internacionalmente. “É um grande salto esse que nós estamos dando agora”, disse o presidente ao citar a incorporação da cirurgia robótica e de tratamentos que utilizam células do próprio paciente para evitar procedimentos mais invasivos, como a colocação de próteses.

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A força do SUS passa pela qualidade dos seus profissionais e pelos investimentos em tecnologia.



Com avanços como a cirurgia robótica e os tratamentos ortobiológicos, os hospitais federais estão ampliando o acesso a procedimentos de alta complexidade, oferecendo mais precisão,… pic.twitter.com/ZynysQgrph — Lula (@LulaOficial) July 20, 2026

Lula também afirmou que o Brasil ocupa posição de destaque na área de ortopedia. Segundo ele, o país está “entre os primeiros” em qualidade de atendimento e é o melhor da América do Sul nesse segmento.

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Na postagem, o presidente projetou, ainda, a retomada do protagonismo dos hospitais federais do Rio de Janeiro e dos institutos nacionais de saúde. De acordo com Lula, essas unidades voltarão a ser referências em atendimento especializado não apenas para o Brasil e a América Latina, mas também para pacientes de outras partes do mundo.



