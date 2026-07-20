Lula diz que saúde é tema central para o futuro do país

Segundo o petista, proporcionar melhores condições de saúde à população é essencial para promover qualidade de vida e dignidade - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Durante a cerimônia de sanção da lei que institui a Estratégia Nacional do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, realizada nesta segunda-feira (20/7), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a saúde é um dos principais pilares para a construção do futuro do país e agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da proposta.

Em discurso, o petista destacou que garantir melhores condições de saúde à população é essencial para promover qualidade de vida e dignidade. "Não tem nada mais sagrado para falar do futuro do que a gente garantir que as pessoas vão viver um pouco mais, vão viver com mais dignidade, com mais saúde e com mais prazer", declarou.

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Lula também lembrou ter sido o responsável por iniciar a articulação para a sanção da medida e agradeceu o trabalho dos envolvidos na elaboração e aprovação do projeto. O presidente fez um agradecimento especial à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal pela aprovação da lei.

Ao comentar as políticas públicas na área, o chefe do Executivo afirmou viver atualmente seu "melhor momento" ao discutir temas relacionados à saúde. Apesar disso, reconheceu que ainda há desafios a serem enfrentados. "Eu sei que ainda falta muita coisa a fazer. Eu sei que nós devemos muito às mulheres, aos homens e às crianças desse país", afirmou.

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Na reta final do discurso, Lula também fez uma comparação com a gestão anterior, afirmando que o atual governo promoveu uma "revolução" em áreas estratégicas do país.

A Estratégia Nacional do Complexo Econômico-Industrial da Saúde busca fortalecer a capacidade produtiva e tecnológica do setor de saúde no Brasil, ampliando a articulação entre políticas industriais, científicas e de saúde pública.