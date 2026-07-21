Vídeo mostra sargento carregando esposa inconsciente até o carro

Câmeras de segurança registraram sargento da PMMG carregando esposa inconsciente na noite em que ela morreu - (crédito: Reprodução)

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que o sargento da Polícia Militar, Eduardo Abner Pereira de Oliveira, carrega a esposa, a capitã da Polícia Militar Michelle Leão Azevedo, inconsciente até um carro na noite dessa segunda-feira (20/7). A policial foi levada pelo próprio marido ao Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste da capital, onde a morte dela foi confirmada.

Na primeira imagem, Oliveira aparece saindo de um elevador e carregando Michelle no ombro, inconsciente, até a saída que dá para a garagem do prédio às 21h16. O segundo vídeo registra ele saindo pela porta e se dirigindo até o carro, pelo lado do passageiro. Um minuto depois ele aparece na frente do carro agitado e passa os próximos três minutos indo e voltando do carro.

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Às 21h21, ele dá a partida no veículo e, ao passar na frente da câmera de segurança, a porta do passageiro se abre sozinha e é possível ver Michelle posicionada sentada, ainda inconsciente, no banco do carona.

Segundo as informações iniciais, o sargento informou aos profissionais de saúde do Hospital Odilon Behrens que a esposa havia caído de uma escada. No entanto, a equipe médica desconfiou da versão apresentada ao constatar que os ferimentos observados no corpo da vítima não seriam compatíveis, em princípio, com esse tipo de acidente. Diante da suspeita, a Polícia Militar foi acionada e o sargento foi preso.

Também foi descoberto que Oliveira descartou uma caixa com comprimidos de ecstasy no banheiro do hospital. O material foi recuperado por um policial militar e apreendido.

Segundo informações repassadas pela PMMG, o sargento afirmou que, antes de levar a esposa ao hospital, os dois participaram de uma festa, onde consumiram bebidas alcoólicas e drogas. Ainda conforme o relato dele, depois da saída dos convidados, o casal manteve relações sexuais consensuais. Ele declarou ainda que as relações aconteciam frequentemente com práticas agressivas.