Homem é preso depois de vender caipirinhas por R$ 8 mil a turista francês

Homem vende caipirinhas por R$ 8 mil a turista francês em copacabana - (crédito: Reprodução)

Um homem, identificado como Wellington Tavares Gomes Cardoso, foi preso após vender duas caipirinhas por mais de R$ 8 mil a um turista francês na orla da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O caso deste domingo (19/7) foi classificado com mais um episódio de “golpe da maquininha”.

Segundo o relato da vítima, o vendedor ofereceu as bebidas alcoólicas por R$80. No entanto, ele alegou que não aceitava pagamento em dinheiro, somente em cartão. Após o pagamento, o francês percebeu que havia sido enganado. A cobrança pelas caipirinhas foi totalizada em R$8.246. Ainda ocorreram duas tentativas de transações, que foram recusadas. Somadas, elas ultrapassavam R$20 mil.

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Depois da denúncia na Delegacia de Atendimento ao Turismo, policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito, que foi reconhecido pela vítima e autuado em flagrante. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ele já tinha passagem criminal por furto e porte de drogas.

A Polícia orienta turistas e moradores a sempre conferir o valor exibido antes de digitar a senha, e recomenda pedir o comprovante da transação para evitar fraudes.