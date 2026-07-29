Três pessoas são mortas em chacina na cidade de Goiatuba, em Goiás

Jainy, Nathan e Beatriz foram mortos a tiros em rancho de Goiatuba - (crédito: reprodução/TV Anhanguera)

Três pessoas foram mortas na cidade de Goiatuba, na região sul de Goiás, na noite de terça-feira (28). A polícia aponta que trata-se de um feminicídio seguido de duplo homicídio. Todas as vítimas foram encontradas com ferimentos de disparo de arma de fogo em um rancho na área rural da cidade.

O suspeito de ter cometido o crime é Leonardo José de Araújo, de 43 anos. Ele é apontado como ex-namorado de Jainy Chaves, de 29 anos. O corpo dela foi encontrado dentro de um carro, ao lado de Leonardo, que foi localizado baleado, em estado grave. Ele está vivo e foi levado para o hospital, onde permanece internado e sob custódia.

Além deles, Beatriz Soares Souza, de 27 anos, e Nathan Campos, de 35 anos, foram encontrados mortos em uma casa de festas da propriedade. Eles seriam amigos de Jainy e teriam sido mortos por estarem no local do crime.

De acordo com as diligências, Leonardo teria chegado atirando dentro da propriedade. Antes disso, ele teria realizado uma transferência via PIX para pagar o próprio enterro. A mãe de Jainy também contou que ele ligou para dizer que iria matar a filha.

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que Leonardo está internado na UTI, em estado geral grave, sedado e respira com auxílio de aparelhos.

A suspeita inicial é de que o autor agiu por ciúmes. Leonardo acreditaria que Beatriz teria apresentado Jainy a Nathan. Nathan teria sido surpreendido pelo acusado quando estava sentado, morrendo no local. Beatriz teria sido perseguida e atingida com um tiro no peito.

O carro com o corpo de Jainy estava localizado a 12 quilômetros do rancho. Já baleada, dentro do veículo, ela teria enviado uma mensagem para a irmã, com a localização. Após isso, ela ainda teria sido atingida por mais quatro disparos e morreu no local.