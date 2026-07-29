Entenda como funciona passeio por Cataratas que ocasionou morte de jovem

Nesta terça-feira (28/7), um turista holandês de 26 anos morreu após o barco em que estava virar, durante um passeio no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. No total, oito pessoas estavam na embarcação, sendo seis turistas holandeses da mesma família e dois tripulantes (piloto e copiloto).
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O passeio de barco do Macuco Safari é uma das principais atrações para turistas que visitam as Cataratas. Em geral, o passeio tem duração de cerca de duas horas e combina um trajeto por trilhas na Mata Atlântica com navegação em barcos que se aproximam das quedas d'água das Cataratas do Iguaçu. A navegação na água acontece por 25 a 30 minutos, parte em que é obrigatório o uso de colete salva-vidas.
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Na primeira parte do trajeto, os visitantes são conduzidos por veículos, por cerca de 2 quilômetros em meio a natureza; em seguida, fazem uma caminhada de cerca de 600 metros pela mata, até chegarem a embarcação para fazer a rota pelo Rio Iguaçu, onde o barco se aproxima das quedas d’água.
A navegação é feita em uma bote inflável potente o suficiente para subir para enfrentar a correnteza e se aproximar das quedas, entrando em certos momentos, diretamente abaixo das Cataratas, o que ocasiona no forte contato com a força do rio.
Em nota ao Correio, a Marinha do Brasil informou que uma equipe da Capitania Fluvial do Rio Paraná foi enviada ao local para prestar apoio, realizar os primeiros levantamentos e acompanhar o atendimento às vítimas. O órgão também informou que instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as circunstâncias, as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente.
A empresa responsável pelo passeio informou que as atividades do Macuco Safari foram suspensas após o acidente. Àqueles que já compraram o passeio, podem optar pelo ressarcimento ou remarcação. A empresa também publicou um nota oficial lamentando profundamente o falecimento do jovem, e afirmou que está prestando total assistência e colaborando com as investigações dos órgãos competentes
Veja como o passeio funciona:
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