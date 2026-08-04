Ministério da Saúde lança atendimento on-line para vício em apostas

Sessões pelo Meu SUS Digital duram cerca de 50 minutos e servem como porta de entrada para a rede de saúde mental - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (4/8) uma nova modalidade de atendimento voltada a pessoas com dependência em jogos e apostas, conhecida como ludopatia.

O serviço passa a ser disponibilizado por meio do aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), com capacidade estimada para realizar até 100 mil atendimentos por mês. Antes da ampliação, a iniciativa registrava cerca de 600 consultas mensais.



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A proposta é oferecer acolhimento, orientação e acompanhamento psicológico à distância, servindo como porta de entrada para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O novo serviço também contempla familiares de pessoas com dependência, que poderão receber suporte especializado durante o processo.

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Levantamentos do Ministério da Saúde apontam ainda um desafio relacionado à procura por atendimento. Embora a maior parte das pessoas com transtorno relacionado às apostas seja composta por homens, os dados do serviço piloto mostram que 50,1% dos usuários que buscaram ajuda eram mulheres.

O perfil dos atendidos também indica que 47% possuem renda entre um e três salários mínimos. Já a faixa etária com maior participação é a de jovens entre 20 e 24 anos, que representam 27% do total.

Pelo Meu SUS Digital, os usuários também podem acessar a plataforma de autoexclusão das apostas. Até o momento, aproximadamente 1 milhão de pessoas solicitaram o bloqueio do próprio CPF, e 35% delas informaram a perda de controle sobre o jogo como principal motivo para a decisão.

Como funciona o atendimento



Para utilizar o serviço, o usuário deve acessar o aplicativo Meu SUS Digital utilizando a conta Gov.br. Dentro da plataforma, é necessário entrar na seção "miniapps" e selecionar a opção "Agora Tem Especialistas em Saúde Mental para Quem Aposta".

Na sequência, o interessado responde a um autoteste e é encaminhado para a plataforma da AgSUS. Antes do início do acolhimento, é preciso aceitar o Termo de Uso e preencher um formulário com informações sobre a situação enfrentada. Depois, o sistema solicita dados cadastrais e permite que o apostador ou um familiar escolha a forma preferencial de contato.

Após a conclusão do cadastro, é gerado um número para acompanhamento do agendamento. O usuário recebe automaticamente a confirmação da consulta, o link para a videoconferência, orientações para a preparação do atendimento e lembretes com informações sobre o horário marcado e os equipamentos necessários.

Cada sessão tem duração aproximada de 50 minutos e ocorre, em geral, uma vez por semana. Conforme a avaliação clínica, o psicólogo poderá recomendar um ciclo de até dez consultas, seguido por uma reavaliação do caso.